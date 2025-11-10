كونتي يصف لاعبيه بالأموات: بداية النهاية مع نابولي

- أطلق أنطونيو كونتي صرخة قوية بعد خسارة نابولي أمام بولونيا، واصفاً لاعبيه بالأموات، مما أثار تساؤلات حول مستقبله وزاد الضغوط عليه مع كل هزيمة. - رغم تهديد كونتي بالرحيل، أكد على أهمية الشغف وروح الفريق، مشيراً إلى أن التحضير الجيد لا يكفي وحده، وأن الفريق فقد الحافز والاندفاع، مما أدى إلى خمس هزائم. - حدد مجلس إدارة نابولي اجتماعاً عاجلاً لتقييم الوضع، مع التركيز على تحسين الأداء قبل اتخاذ قرارات حاسمة، وسط توقعات بأن تكون الفترة المقبلة حاسمة لمستقبل كونتي.

أطلق مدرب نابولي الإيطالي أنطونيو كونتي (56 عاماً) صرخة قوية في وجه لاعبي فريقه، بعد الخسارة القاسية أمام بولونيا (0-2) في "الكالتشيو"، واصفاً إياهم بالأموات. ورغم أن الغضب، الذي أبداه المدرب، أثار التساؤلات حول مستقبله في الفريق، فإنّ مجلس الإدارة تعامل بحذر معه، لتزداد الضغوط على كونتي مع كل هزيمة، ويبدو أن شعور الانقسام داخل الفريق بدأ يتسرب إلى الإعلام المحلي.

وفي وقت سادت التوقعات بأن تصريحات كونتي تهدف إلى إيقاظ لاعبيه، إلّا أن تهديده بالرحيل، إذا استمر الأداء على هذا المنوال، أطلق جرس الإنذار، وفقاً لما ورد في صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية، اليوم الاثنين، واعترف المدرب الإيطالي بأن التحضير الجيّد للمباريات لا يكفي وحده، وأن روح الفريق والشغف يجب أن يكونا حاضرين دائماً، وأشار إلى أن الفريق فقد الحافز والاندفاع، والنتيجة هي تلقي خمس هزائم في الموسم لا يمكن أن تمر مرور الكرام.

وطالب كونتي لاعبيه بمراجعة طرق العمل داخلياً، قائلاً: "في كرة القدم لا يكفي التحضير، بل يجب أن يؤدي اللاعبون بشغف، أشعر بالقلق، كنا مرشحين للتتويج باللقب، لكننا انهزمنا خمس مرات، هناك مشكلة، لأن العدد كبير"، وأضاف: "تحدثت مع اللاعبين قبل 20 يوماً، وعبّرت عن قلقي، نحاول العمل، لكن يجب أن نساءل عن طريقة عملنا، هل نعمل بحماس أم نفضل الراحة؟ نحن نفتقد الشغف حالياً".

وحدد مجلس إدارة نادي نابولي اجتماعاً عاجلاً لتقييم الوضع، إذ سيبحث الرئيس أوريليو دي لورنتيس، والمدير الرياضي جيوفاني مانّا، الحلول الممكنة، بينما يبدو الحل الأقرب هو التمسك بكونتي مؤقتاً، لكن الإدارة شدّدت على ضرورة رؤية تحسن ملموس، قبل اتخاذ أي قرارات حاسمة، لاحتواء الغضب داخل الفريق، ومنع أي انهيار معنوي إضافي.

وركزت وسائل الإعلام الإيطالية على أن الوضع في نابولي أصبح حساساً للغاية، وأنّ أيّ نتيجة سيئة أخرى قد تسرّع بإنهاء مسيرة كونتي مع الفريق، بينما أشار المحللون إلى أن المدرب، رغم شهرته بالانضباط والحزم، فإنه يحتاج إلى تعاون اللاعبين، وأن التراجع النفسي والبدني للفريق قد يضع نهاية لمشواره في نابولي قريباً. وتابع جمهور نابولي هذه القضية باهتمام كبير، مع توقعات بأن تكون الفترة المقبلة حاسمة، إذ يجب على اللاعبين الرد على رسائل كونتي، وتحويل النقد إلى أداء يرفعهم من سوء النتائج.