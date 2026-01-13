كونتي وسلسلة جدل تجاوزت المستطيل الأخضر.. عقوبات وإيقافات

- عاد أنطونيو كونتي إلى دائرة الجدل في الكرة الإيطالية بعد إيقافه لمباراتين وتغريمه 15 ألف يورو بسبب إساءته للحكام خلال مباراة نابولي وإنتر ميلان، حيث طُرد في الدقيقة 71 بعد اعتراضه العنيف على قرار الحكم. - تاريخ كونتي مع العقوبات يمتد منذ فضيحة "كالتشيو سكوميسي" في 2012، حيث أوقف لعشرة أشهر بسبب إخفاء معلومات عن التلاعب بنتائج المباريات، واستمر في تلقي العقوبات بسبب سلوكه على الخط. - في 2021، عوقب كونتي بالإيقاف لمباراتين وغرامة 20 ألف يورو أثناء تدريبه لإنتر ميلان، بعد إساءته اللفظية لحكم مباراة ضد أودينيزي.

عاد اسم المدرب أنطونيو كونتي (56 عاماً)، إلى واجهة الجدل في الكرة الإيطالية، وهذه المرة من بوابة الانضباط والسلوك، في مشهد يعيد إلى الأذهان محطات سابقة شهدت صدامات متكررة بين المدرب الإيطالي والسلطات الكروية. وتلقى مدرب نابولي، اليوم الثلاثاء، عقوبة الإيقاف لمباراتين إضافة إلى غرامة مالية قدرها 15 ألف يورو، وذلك على خلفية إساءته للطاقم التحكيمي خلال مواجهة فريقه أمام إنتر ميلان في الدوري الإيطالي، والتي انتهت بالتعادل (2-2).

وتعرض كونتي للطرد في الدقيقة 71 من عمر اللقاء، مباشرة بعد احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح إنتر ميلان، نجح التركي هاكان تشالهان أوغلو في تحويلها إلى هدف منح فريقه التقدم المؤقت (2-1). وبحسب تقرير لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فقد أدى غضب المدرب الإيطالي إلى تدخل أفراد جهازه الفني لاحتوائه، بعدما دخل في مواجهة مباشرة مع الحكم الرابع، قبل أن يركل الكرة بعنف ويتجه إلى نفق غرف الملابس، حيث واصل توجيه الإهانات للحكام.

ورغم طرده، واصل كونتي إثارة الجدل، إذ احتفل بشكل مبالغ فيه بهدف التعادل الذي سجله الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي في الدقائق الأخيرة من المباراة أثناء جلوسه في المدرجات. وأوضح القاضي الرياضي في رابطة الدوري الإيطالي، ببيان رسمي، تفاصيل العقوبة قائلاً: "إيقاف أنطونيو كونتي لمباراتين وتغريمه 15 ألف يورو بسبب توجيهه عبارات مسيئة للحكام في الدقيقة 26 من الشوط الثاني. وبعد إبلاغه بقرار الطرد، قام بركل الكرة بعنف واقترب بطريقة هدد بها الحكم الرابع، محتجاً بشدة ومكرراً عبارات مسيئة، ولم يغادر أرض الملعب إلا بعد تدخل مساعديه".

كونتي.. تاريخ طويل من العقوبات

ظهر اسم كونتي في ملفات الانضباط والقضاء الرياضي منذ مطلع العقد الماضي، حين طاولته تداعيات فضيحة التلاعب بنتائج المباريات المعروفة بـ"كالتشيو سكوميسي"، التي هزّت الكرة الإيطالية. ففي أغسطس/آب 2012، قررت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم إيقافه لمدة عشرة أشهر، بعد اتهامه بإخفاء معلومات تتعلق بالتلاعب في مباراتين لفريق سيينا خلال موسم 2010-2011، عندما كان يشرف على تدريبه. ورغم مطالبة الادعاء بعقوبة أشد تصل إلى عام وثلاثة أشهر، استقر القرار النهائي على الإيقاف عشرة أشهر، فيما عوقب مساعده أنجيلو ألييسيو بالإيقاف ثمانية أشهر.

ولم تقتصر القضية على الإطار الرياضي فقط، إذ طالبت النيابة العامة في مدينة كريمونيزي لاحقاً، وتحديداً في إبريل/نيسان 2016، بحبس كونتي لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ، إلى جانب تغريمه ثمانية آلاف يورو، بتهمة إخفاء معلومات عن التلاعب في مسار قضائي شكّل أحد أكثر الفصول حساسية في مسيرته المهنية، قبل أن يواصل بعدها العمل في أعلى المستويات التدريبية. وبعد سنوات، عاد اسم كونتي للواجهة من زاوية انضباطية مختلفة، ولكن هذه المرة بسبب سلوكه على الخط. ففي يناير/كانون الثاني 2021، عوقب المدرب بالإيقاف لمباراتين وغرامة مالية قدرها 20 ألف يورو (كان مدرباً لإنتر ميلان حينها)، عقب إساءته اللفظية لحكم مباراة فريقه أمام أودينيزي، اعتراضاً على الوقت بدل الضائع، وهو ما دفع الحكم إلى إشهار البطاقة الحمراء بعد نهاية اللقاء.