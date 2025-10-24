كونتي في مواجهة خريف عاصف: أزمات مع النجوم ونتائج مخيبة

- تراجع نتائج نابولي: شهد نابولي تراجعاً ملحوظاً في الأداء تحت قيادة أنطونيو كونتي، حيث خسر أربع مرات في آخر سبع مباريات، مما أدى إلى فقدان الوصافة في الدوري الإيطالي وجمع ثلاث نقاط فقط في دوري الأبطال. - الإصابات وتأثيرها: تعرض الفريق لموجة إصابات أثرت على الأداء، بما في ذلك إصابة روميلو لوكاكو وراسموس هويلوند، مما زاد من صعوبة تحقيق النتائج المرجوة. - خلافات داخلية: يواجه كونتي تحديات داخلية مع اللاعبين، حيث نشب خلاف مع كيفن دي بروين ونوا لانغ، مما يعكس توتراً في العلاقة بين المدرب واللاعبين.

شهدت نتائج نابولي بقيادة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي (56 عاماً)، تراجعاً في المباريات الأخيرة، بعدما خسر الفريق أربع مرّات في آخر سبع مباريات بين الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا، ما كلّفه خسارة الوصافة في ترتيب "الكالتشيو"، في حين أنّه حصد ثلاث نقاط فقط من أول ثلاث جولات في دوري الأبطال، وكانت خسارته الأخيرة أمام أيندهوفن الهولندي مذلة بسقوطه (6ـ2) رغم أنّه كان المبادر بالتسجيل، وهي خسارة أغضبت جماهير بطل الكالتشيو في الموسم الماضي، ولم تكن تتوقع مثل هذا السقوط.

ويُعتبر حصاد الفريق في المباريات الأخيرة كارثياً قياساً بتطلعات الجماهير التي كانت تتوقع أن يفرض فريقها سيطرته في مختلف المسابقات ولكنه سقط في أول اختبار في الأبطال أمام مانشستر سيتي الإنكليزي، وسقط في أول اختبار في الكالتشيو أمام ميلان، وقد اقترنت سلسلة النتائج السلبية بموجة إصابات ضربت الفريق وطاولت عدداً مهماً من لاعبيه، بداية بالبلجيكي روميلو لوكاكو الذي أصيب قبل بداية الموسم إضافة إلى أسماء مؤثرة في الدفاع ووسط الميدان، وآخر المصابين المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند، الذي غاب عن المواجهة الأخيرة في الأبطال، رغم أنّه كان يمرّ بفترة انتعاشة ولكن الإصابة أوقفت تطور مستواه.

وإضافة إلى النتائج السلبية، فإن كونتي يواجه تمرّد النجوم بسبب اختياراته، فقد كان خلافه مع البلجيكي كيفن دي بروين أول شرارة في الأزمات التي تلاحق المدرب، بعدما عبّر دي بروين عن غضبه من استبداله من قبل المدرب، وكادت الأمور تطور بعدما صرّح كونتي بأن دي بروين اختار الشخص الخطأ لمهاجمته، وأن هذا الأمر لا يجب أن يتكرر لأنه نهايته لن تكون مناسبة له، كما أن الساعات الماضية حملت تصريحات قوية من قبل اللاعب الهولندي نوا لانغ الذي هاجم مدربه وقال: "من الأفضل ألا أتحدث. أعتقد أن جميع لاعبي كرة القدم يرغبون في اللعب، أليس كذلك؟ لا أعرف ماذا أفعل. أتدرب بجد، لكن من الأفضل ألا أتحدث... لقد وقّعت عقداً هنا، لذا عليّ تقبّل الوضع كما هو. ليس لديّ خيار آخر في الواقع، تحدثت معه مرة واحدة فقط". ويشعر الهولندي بالإحباط بسبب عدم الاعتماد عليه من قبل كونتي الذي لا يمنحه فرصاً للاعب إضافة إلى أنه لا يتواصل معه منذ أن تعاقد مع الفريق.