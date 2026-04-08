كونتي بين نابولي وإيطاليا.. مفترق طرق لمستقبل "الأزوري"

أبدى مدرب نابولي أنتونيو كونتي (56 عاماً)، اهتمامه بمنصب مدرب المنتخب الإيطالي الشاغر منذ رحيل جينارو غاتوزو عقب فشل التأهل إلى كأس العالم في الصيف المقبل، في حين يبدو رئيس النادي الجنوبي أوريليو دي لورينتيس مستعداً لعدم الوقوف في طريقه.

وقال كونتي في مؤتمر صحافي: "من الطبيعي أن يظهر اسمي ضمن قائمة المرشحين لتدريب المنتخب الوطني. لو كنت رئيساً للاتحاد، لكنت سأضع اسمي في الاعتبار". وأضاف كونتي: "سبق لي تدريب المنتخب الوطني (من 2014 إلى 2016)، وأعرف كيف تسير الأمور". وحذّر المدرب السابق لأندية يوفنتوس وإنتر وتشلسي وتوتنهام الإنكليزيين، قائلاً: "لكن، أنتم تعرفون وضعي التعاقدي، سأجتمع مع رئيس النادي في نهاية الموسم وسنرى ما سيحدث". ويمتد عقد كونتي الذي توّج مع نابولي بطلاً للدوري في مايو/أيار الماضي في عامه الأول مع الفريق حتى يونيو/حزيران 2027، لكنه كان قريباً من المغادرة قبل انطلاق الموسم الحالي بسبب خلافات مع رئيس النادي.

وكان دي لورينتيس قد صرّح لموقع كالتشيو نابولي 24، أمس الثلاثاء، قائلاً: "لو طلب مني كونتي السماح له بالعودة إلى المنتخب الوطني، أعتقد أني سأوافق". وأضاف: "لكن بما أنه ذكي جداً، فلا أعتقد أنه سيتخيل نفسه على رأس كيان غير منظم تماماً". وطرحت الصحافة المحلية اسم كونتي الذي قاد نابولي هذا الموسم لاحتلال المركز الثاني في الدوري متأخراً بفارق سبع نقاط عن إنتر المتصدر، بوصفه الرجل القادر على إعادة "الأزوري" إلى السكة الصحيحة بعد الهزيمة أمام البوسنة والهرسك بركلات الترجيح 1-4 (تعادلا 1-1 في الوقتين الاصلي والإضافي) في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لنهائيات كأس العالم، لتفشل إيطاليا للمرة الثالثة توالياً في بلوغ العرس الكروي من الملحق.

كما يتم تداول اسم ماسيميليانو أليغري الذي يشرف على تدريب ميلان، علماً أن فريق الروسونيري خسر مركزه الثاني في "الكالتشيو" لصالح نابولي بعد خسارته أمامه. ولن يتم الإعلان عن هوية مدرب المنتخب الإيطالي والذي سيكون الرابع منذ يونيو/حزيران 2023، قبل يونيو المقبل، لأن منصب رئيس الاتحاد المحلي للعبة شاغر منذ استقالة غابريالي غرافينا، على أن يتم انتخاب خلف له في 22 من الشهر ذاته خلال جلسة استثنائية في روما.