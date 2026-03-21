كوناتي ضحية إساءة عنصرية والاتحاد الفرنسي يُسانده

تعرّض مدافع ليفربول الإنكليزي، الفرنسي إبراهيما كوناتي (26 عاماً)، إلى إساءة عنصرية، عبر منصّات التواصل، منذ نهاية مباراة فريقه أمام غلطة سراي التركي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وهاجم بعض الأشخاص اللاعب الدولي الفرنسي، حينما تورط في اصطدام غير مقصود مع النيجيري فيكتور أوسيمين (27 عاماً)، نجم غلطة سراي.

ونشر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت، بياناً لدعم كوناتي بعد الحملة التي تعرّض لها، وجاء في البيان: "يُدين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بأشد العبارات الإهانات العنصرية التي وُجهت إلى إبراهيما كوناتي على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية. هذه التصرفات البغيضة، التي تتنافى مع القيم الأساسية للرياضة، غير مقبولة بتاتاً. يجب أن تبقى كرة القدم فضاءً للاحترام والوحدة. لا ينبغي لأي لاعب أن يتعرض لمثل هذه الاعتداءات بسبب أصله أو لون بشرته". وختم البيان: "يُعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم دعمه الكامل لإبراهيما كوناتي، ويؤكد مجدداً التزامه التام بمكافحة جميع أشكال التمييز. كما يحتفظ الاتحاد بحقه في اتخاذ أي إجراءات ضرورية، لضمان تحديد هوية مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم".

وشهدت ملاعب الدوريات الأوروبية في الفترة الأخيرة تزايد حالات الإساءة العنصرية، وقبل بيان مساندة كوناتي في الساعات الماضية، كان الاتحاد الفرنسي قد نشر بياناً مشابهاً لدعم نجم تشلسي، ويسلي فوفانا، الذي كان بدوره ضحية انتهاكات عنصرية، بعد الهجوم الذي كان عرضة له إثر مباراة فريقه أمام بيرنلي. وقد شهدت المباراة نفسها إساءة عنصرية تعرّض لها التونسي حنبعل المجبري.