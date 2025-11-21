كوناتي أمام اختبار صعب... ريال مدريد أم بايرن ميونخ؟

- يواجه إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول، تحدياً كبيراً بعد تلقيه عرضين من ريال مدريد وبايرن ميونخ، حيث يسعى كلا الناديين لتعزيز صفوفهما بمدافع شاب ذو خبرة دولية وقوة بدنية ووعي تكتيكي. - ريال مدريد يطمح للاستفادة من مواهب كوناتي الشابة، بينما يسعى بايرن ميونخ لتعزيز هيمنته المحلية واستعادة الأمجاد القارية بفضل خبرة اللاعب. - رغم العروض المغرية، يفضل كوناتي التريث في اتخاذ قراره احتراماً لعقده الحالي مع ليفربول، وعدم التأثير على زملائه في الفريق.

يواجه مدافع نادي ليفربول الإنكليزي، الفرنسي إبراهيما كوناتي (26 عاماً)، اختباراً صعباً للغاية، بعدما حصل على عرضين رسميين، من أجل الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني أو بايرن ميونخ الألماني، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، عقب رفضه تجديد عقده مع "الريدز".

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أمس الخميس، أنّ كوناتي حصل على عرض من ريال مدريد، الذي يرى في المدافع الفرنسي استمراراً لسياسته، التي اعتمدها منذ عدة سنوات، وهي الاعتماد على المواهب الشابة، التي لديها خبرة دولية وسجل حافل بالإنجازات، بالإضافة إلى القوة البدنية والوعي التكتيك، وهي صفات يمتلكها صاحب الـ26 عاماً، بفضل ما اكتسبه في رحلته مع ليفربول الإنكليزي.

وتابعت أنّ كوناتي لا يريد الاستعجال نهائياً في الردّ على عرض ريال مدريد، بعدما حصل في الوقت نفسه على عرض من بايرن ميونخ الألماني، الذي يرى في المدافع الفرنسي صفقة قوية، تعزز هيمنة العملاق البافاري المحلية، بالإضافة إلى رغبة إدارة بطل البوندسليغا في بناء فريق قادر على استعادة الأمجاد القارية، وتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، بفضل الخبرة التي لدى صاحب الـ26 عاماً.

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أنّ كوناتي يعلم أنّ العرضين من ريال مدريد وبايرن ميونخ، يجعلان أي لاعب يتخذ قراره بشكل مباشر، لكنه يفضّل الانتظار قليلاً، لأنه يحترم أنّ عقده ما زال سارياً مع ليفربول حتى نهاية الموسم الحالي، بالإضافة إلى عدم رغبته في التأثير على نجوم "الريدز"، الذين يعملون بكل جد هذا الموسم، حتى يحافظوا على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز، بالإضافة إلى المنافسة مرة أخرى على رسم السعادة على وجوه جماهيرهم، عبر حصد لقب دوري أبطال أوروبا.