كومو يواجه أزمة حقيقية تهدد مشاركته في أبطال أوروبا

- يواجه نادي كومو خطر الاستبعاد من دوري أبطال أوروبا بسبب عدم توافقه مع معايير الاتحاد الأوروبي، رغم تأهله التاريخي بحلوله رابعاً في الدوري الإيطالي. - يتطلب الاتحاد الأوروبي تحديث ملعب سينيغاليا ووجود ثمانية لاعبين محليين على الأقل، لكن كومو يفتقر إلى هذه الشروط، حيث يستوفيها فقط لاعبان. - تخطط إدارة كومو للعب في ملعب مابي، لكن التحدي الأكبر يكمن في تلبية معايير اللاعبين المحليين، خاصة مع تفضيل المدرب فابريغاس لاعبين من الدوري الإسباني.

يُواجه نادي كومو الإيطالي، خطر الاستبعاد من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بسبب مخالفته المعايير التي حددها الاتحاد الأوروبي للأندية حتى يمكنها الحصول على ترخيص للمشاركة في المسابقة الأهم. وكان نادي كومو قد حقق تأهلاً تاريخياً إلى المسابقة بحلوله رابعاً في الدوري الإيطالي متقدماً على ميلان ويوفنتوس، وكل فريق منهما سيشارك في الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

وأكد موقع فوت ميركاتو الفرنسي، الاثنين، أن النادي لا يزال بعيداً عن المعايير الهيكلية اللازمة لنادٍ يُشارك في دوري أبطال أوروبا. فملعب سينيغاليا لا يزال بحاجة إلى التحديث ليتوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. ويفتقر الفريق تمامًا إلى قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن اللاعبين المحليين، فحتى يُدرج الفريق في قوائم الاتحاد الأوروبي، يجب أن يكون ثمانية لاعبين على الأقل من أصل 25 لاعباً مسجلاً قد لعبوا ثلاثة مواسم كاملة في الدوري الإيطالي بين سن 15 و21 عاماً. ومن بينهم، يجب أن يكون أربعة لاعبين على الأقل قد تخرجوا من أكاديمية الشباب في النادي. وحتى الآن، لاعبان فقط من كومو يستوفيان هذه الشروط: حارس المرمى ماورو فيغوريتو (35 عامًا) والمدافع إدواردو غولدانيغا (32 عامًا).

ولتفادي مشكل الملعب، تخطط إدارة كومو لاستقبال منافسيها في ملعب مابي التابع لفريق ساسولو، لكن الإشكال يهم اللاعبين الإيطاليين، وهو معيار قد تصعب على الفريق الاستجابة له خاصة مع الشروط التي حددها المدرب سيسك فابريغاس للتعاقد مع اللاعبين حيث يُراهن على أسماء من الدوري الإسباني أساساً بجودة عالية تتماشى مع فكره التدريبي.