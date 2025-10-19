كومو يحقق المفاجأة ويسقط يوفنتوس للمرة الأولى في الكالتشيو

حقق نادي كومو المفاجأة الكبرى بعدما نجح في إسقاط فريق يوفنتوس للمرة الأولى في "الكالتشيو"، عقب الفوز بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتجرع يوفنتوس مرارة الهزيمة الأولى في الموسم الحالي من الدوري الإيطالي، بعدما تقدم مارك أوليفييه كيمب بهدف مبكر لنادي كومو، بعد مُضي أربع دقائق فقط من البداية، ثم أضاف زميله نيكو باز الهدف الثاني في الدقيقة الـ79، ليمنحا الفريق ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 12 نقطة في جدول ترتيب "الكاتشيو"، فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند 12 نقطة. وسجل كومو انتصاره الثالث مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة، وهي محصلة يوفنتوس نفسها، الذي فشل في تحقيق أي فوز على مستوى المسابقات كافة منذ أكثر من شهر، وتحديداً منذ تفوقه على غريمه التاريخي إنتر ميلان بأربعة أهداف مقابل ثلاثة يوم 13 سبتمبر/ أيلول الماضي، ومنذ ذلك الحين، تعادل خمس مرات وخسر مرة واحدة.

وبدأ فريق كومو المباراة بقوة، وتمكن من تسجيل هدف التقدم في وقت مبكر للغاية، وتحديداً عند الدقيقة الرابعة، إذ جاء الهدف من ركلة ركنية وصلت من خلالها الكرة باتجاه نيكو باز، الذي مرر إلى زميله المدافع مارك أوليفييه كيمب، ليسدد بشكل متقن في شباك يوفنتوس، فيما ألغى الحكم هدفاً سجله جوناثان ديفيد لـ"السيدة العجوز" بداعي التسلل على زميله تيون كووبماينرز. وتعرض مارك أوليفييه كيمب إلى إصابة في الدقيقة الـ47، بعد اصطدامه بزميله الكوسوفي ميرغيم فويفودا، وتعرض لنزيف في أنفه وحاجبه، ما استدعى التدخل الطبي المتكرر، لكن ذلك لم يؤثر على معنويات رفاقه في نادي كومو، بعدما نجحوا، قبل 11 دقيقة من نهاية المباراة، في تسجيل هدف ثانٍ عبر الموهبة الأرجنتينية نيكو باز، الذي أطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى من حدود منطقة الجزاء.