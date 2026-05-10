كومو الإيطالي يصنع الحدث مع فابريغاس.. تأهل أوروبي تاريخي

- حقق نادي كومو إنجازاً تاريخياً بتأهله لأول مرة لبطولة أوروبية تحت قيادة المدرب سيسك فابريغاس، بعد فوزه على هيلاس فيرونا، مما ضمن له المركز الخامس في الدوري الإيطالي برصيد 65 نقطة. - يضمن كومو المشاركة في الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر الأوروبي، مع فرصة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا إذا فاز في آخر جولتين وتعثر ميلان ويوفنتوس. - أظهر فابريغاس نجاحاً كبيراً مع كومو، حيث قدم الفريق أداءً مميزاً، محققاً 18 فوزاً ويمتلك أقوى خط دفاع في الدوري الإيطالي.

حقق نادي كومو إنجازاً تاريخياً غير مسبوق بعد أن ضمن التأهل إلى بطولة أوروبية لأول مرة في تاريخه، تحت قيادة المدرب الإسباني، سيسك فابريغاس، الذي قدّم فريقاً إيطالياً مُنظّماً وقوياً واستحق المشاركة في بطولة أوروبية للمرة الأولى منذ التأسيس.

وضمن نادي كومو الإيطالي المشاركة في بطولة أوروبية في الموسم المقبل 2026-2027 (الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر الأوروبي أو حتى دوري أبطال أوروبا)، وذلك بعد الفوز الذي حققه على منافسه فريق هيلاس فيرونا بهدف نظيف بعد ظهر الأحد، في الجولة الـ36 من منافسات بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم لموسم 2025-2026.

وبهذا الفوز عاد نادي كومو إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 65 نقطة، وضمن التأهل رسمياً إلى بطولة الدوري الأوروبي أو بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، حتى لو تراجع إلى المركز السادس الذي يحتله نادي روما حالياً، وذلك لأن كومو ابتعد بفارق عشر نقاط كاملة عن أتالانتا صاحب المركز السابع برصيد 55 نقطة، وبالتالي مع تبقي مباراتين فقط من الموسم، لا يُمكن أن يتراجع كومو إلى خارج المراكز الستة الأولى في الكالتشيو.

في المقابل، يملك كومو فرصة لمشاركة تاريخية أولى أيضاً في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في حال حقق الفوز في آخر جولتين من الموسم، مقابل تعثّر كل من ميلان الرابع (67 نقطة) ويوفنتوس الثالث (68 نقطة) في المباريات الأخيرة، إذ إن فوز كومو في آخر مباراتين سيرفع رصيده إلى 71 نقطة، بينما خسارة أو تعادل يوفنتوس وميلان سيعني دخول فريق فابريغاس بقوة للمنافسة على أحد المقاعد المؤهلة إلى أقوى بطولات أوروبا لكرة القدم في الموسم المقبل.

وأثبت المدرب سيسك فابريغاس نجاحه الكبير في مشروع النادي الإيطالي الصاعد حديثاً إلى مصاف أندية الكالتشيو، فالفريق قدم كرة قدم قوية ومُميزة ولم يتعرض سوى لسبع خسارات بفارق خسارتين فقط عن المتصدر والبطل إنتر ميلان، في حين حقق الفريق 18 فوزاً مقابل 11 تعادلاً، ويُعد حالياً صاحب أقوى خط دفاع في الدوري الإيطالي برصيد 28 هدفاً.