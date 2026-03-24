كومو الإيطالي مع فابريغاس.. حلم دوري الأبطال أصبح حقيقة

تحول حلم نادي كومو الإيطالي بالتأهل لأول مرة في تاريخه إلى منافسات دوري أبطال أوروبا إلى حقيقة في الوقت الحالي، مع المدرب الإسباني سيسك فابريغاس، بعد سلسلة النتائج المميزة التي سجلها في بطولة الدوري الإيطالي وحصده نقاطًا إضافية تعزز حظوظه بالمشاركة الأوروبية.

وسجل نادي كومو فوزاً كبيراً في الجولة الـ30 من منافسات الدوري الإيطالي لهذا الموسم على حساب نادي بيزا بخماسية نظيفة، ليحقق الفريق مع مدربه المميز سيسك فابريغاس فوزه الـ16 في الكالتشيو هذا الموسم ويرفع رصيده إلى 57 نقطة في المركز الرابع متقدمًا بفارق ثلاث نقاط عن يوفنتوس صاحب الـ54 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن نادي نابولي الثالث صاحب الـ62 نقطة وست نقاط عن ميلان الوصيف صاحب الـ63 نقطة.

وتتبقّى أمام كومو ثماني مباريات نهائية في الدوري من أجل محاولة تحقيق الحلم والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، إذ سيواجه في الجولة المقبلة أودينيزي خارج الأرض، ثم يلعب ضد المتصدر إنتر ميلان في الجولة الـ32، ويلعب بعد ذلك خارج أرضه مباريات صعبة ضد ساسولو وجنوى، قبل أن يعود في الجولة الـ35 إلى أرضه لمواجهة نابولي، ثم يخرج لمواجهة هيلاس فيرونا، ثم يلعب ضد بارما على أرضه ويختتم مشواره ضد فريق كريمونيسي.

ووفقاً للجدول الحالي لنادي كومو والمستوى الذي يقدمه في الكالتشيو، فإن الفريق الإيطالي الذي يقوده فابريغاس يملك فرصة كبيرة من أجل احتلال المركز الرابع المؤهل إلى البطولة الأوروبية الكبيرة، وهو الحلم الذي لم يكن يتوقعه أي مشجع للنادي الإيطالي، والآن تتبقّى أمام اللاعبين ثماني مباريات كبيرة من أجل إنهاء الموسم بإنجاز تاريخي غير مسبوق.

وحقق نادي كومو نتائج مُميزة أمام الأندية الكبيرة في الموسم الحالي، إذ تفوق على لاتسيو في افتتاح الكالتشيو، تعادل مع أتالانتا في الجولة السادسة وتفوق على يوفنتوس في الجولة السابعة، وعاد وتفوق على يوفنتوس خارج أرضه أيضاً في الجولة الـ26 وعلى روما في الجولة الـ29، ليؤكد قوته في الموسم الحالي ومنافسته القوية من أجل التأهل إلى الأبطال.