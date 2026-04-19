قاد البلجيكي فينسنت كومباني (40 عاماً)، فريق بايرن ميونخ إلى التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم، للمرة 35 في سجل "البافاري" والثانية في مسيرة المدرب الشاب. ولا يبدو التتويج مفاجئاً نظراً إلى تفوّق بايرن ميونخ على منافسيه على جميع المستويات، ولكن قياساً بالموسم الماضي، قدّم الفريق أداء جيداً في معظم المباريات وأقنع الجماهير بعروضه الفنية المميزة.

وترك المدرب البلجيكي بصمته، من خلال حسن إدارة الفريق طوال الموسم، موظفاً تجربته الطويلة لاعباً في أهم الدوريات، للنجاح في مهمته الجديدة، ذلك أن قيادة فريق في حجم بايرن موينخ ليست أمراً سهلاً على أي مدرب، وبخاصة عندما يكون في بداية مسيرته التدريبية في المستويات العالية. وقد استعرض تقرير نشرته مجلة ليكيب الفرنسية، أسباب نجاح كومباني مع بايرن في الموسم الحالي.

كومباني يتفادى الأزمات

أوردت المجلة الفرنسية، أن البلجيكي يختلف عن المدربين الذين سبقوه في تدريب العملاق الألماني من حيث قدرته على احتواء الأزمات، فخلال معظم المؤتمرات الصحافية، يُواجه المدربون أسئلة محرجة، من شأنها أن تورطهم في حال لم يحسنوا التعامل معها، ولكن كومباني كان فطناً طوال الموسم الحالي، ونجح في تفادي التصريحات التي من شأنها أن تؤثر في أجواء الفريق. كما نقلت المجلة تصريحات رئيس مجلس إدارة النادي الألماني، يان كريستيان دريسن الذي قال عن المدرب البلجيكي: " لقد أعاد نكهة اللعب والمتعة داخل بايرن ميونخ".

كما أن أفكار المدرب التكتيكية كان من السهل تقبلها من اللاعبين، ولهذا كان أداء بايرن طوال الموسم مقنعاً، حيث كان واضحاً تأثر كومباني بفكر مدربه السابق في مانشستر سيتي الإنكليزي، الإسباني بيب غوارديولا، لا سيما التوجه الهجومي، وهو ما يفسر قدرة الفريق على تسجيل عدد كبير من الأهداف في كل مباراة.