كومباني من حافة الرفض إلى أبواب الثلاثية... السرّ غوارديولا

- حافظ بيب غوارديولا على علاقة قوية مع بايرن ميونخ بعد رحيله، حيث استشارت الإدارة نصائحه في التعاقد مع المدرب فينسنت كومباني، الذي يقود الفريق نحو ثلاثية تاريخية بعد تحقيق الدوري والوصول لنهائي الكأس ونصف نهائي دوري الأبطال. - رغم نجاحه الحالي، لم يكن كومباني الخيار الأول لبايرن ميونخ بسبب تجربته غير الموفقة مع بيرنلي، لكن غوارديولا دعم التعاقد معه وأوصى بمنحه الصلاحيات الكاملة والصبر لإعادة بناء الفريق. - كانت الإدارة قريبة من إعادة هانسي فليك، لكن بفضل توصية غوارديولا، تم ترجيح كفة كومباني، مما أدى إلى تغيير مسار القرار لصالحه.

رغم رحيل المدرب، بيب غوارديولا (55 عاماً)، عن تدريب نادي بايرن ميونخ الألماني عام 2016، حافظ الإسباني على علاقة قوية مع إدارة العملاق البافاري، التي لا تزال تلجأ إليه، وتستأنس بنصائحه في الملفات الكبرى، وهو ما برز بوضوح في ملف التعاقد مع المدرب البلجيكي فينسنت كومباني، الذي تولى كتيبة بطل البوندسليغا، في بداية الموسم الماضي.

وبحسب ما أوردته صحيفة ديلي ميل البريطانية، أمس الأحد، يسير كومباني بخطوات ثابتة مع نادي بايرن ميونخ في الموسم الحالي، نحو تحقيق ثلاثية تاريخية، بعدما حسم العملاق البافاري لقب الدوري الألماني، وبلغ نهائي بطولة الكأس، بينما وصل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما أطاح ريال مدريد الإسباني من ربع النهائي بمجموع المواجهتَين (6-4).

ورغم هذا النجاح، لم يكن كومباني الخيار الأول لإدارة النادي الألماني، إذ كادت تتخلّى عن فكرة التعاقد معه، ولا سيّما بعد تجربته غير الموفقة مع نادي بيرنلي الإنكليزي، الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية، لكنها استعانت بخدمات مديرها الفني السابق، الإسباني بيب غوارديولا، من أجل أخذ رأيه، حول الخطوة، التي يعتزم القائمون على العملاق البافاري أخذها.

وتابعت أنّ إدارة نادي بايرن ميونخ، كانت قريبة من إعادة المدرب الألماني هانسي فليك مرة أخرى، حتى يتولّى مهمة إدارة الجهاز الفني، قبل أن يطرح المدير الرياضي للنادي، ماكس إيبرل، خلال الاجتماع مع مجلس الإدارة اسم كومباني، عندها طلب منه عضو المجلس الاستشاري لنادي بايرن ميونخ كارل هاينز رومينيغه، التواصل مباشرة مع غوارديولا، حتى يحسم مصير البلجيكي نهائياً.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أنّ غوارديولا شجّع مسؤولي بايرن ميونخ، على التعاقد مع كومباني، وطالبهم بضرورة منحه الصلاحيات الكاملة، والتحلّي بالصبر في مشروع إعادة بناء الفريق، وهو ما أسهم في ترجيح كفته، رغم أنّ المؤشرات كانت تميل في البداية نحو إعادة فليك لمنصبه مرة أخرى، والذي تولى بدوره لاحقاً مهمة تدريب برشلونة الإسباني.