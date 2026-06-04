كومان ينتقد أداء هولندا بعد السقوط أمام الجزائر: جرس إنذار

- أكد رونالد كومان، مدرب منتخب هولندا، أن الهزيمة الودية أمام الجزائر 1-0 يجب أن تكون "جرس إنذار" قبل كأس العالم 2026، مشيراً إلى افتقار الفريق للفعالية الهجومية في الثلث الأخير من الملعب. - أشار كومان إلى أن فريقه كان متساهلاً في الشوط الثاني، معبراً عن أسفه لعدم استغلال الفرص المتاحة للتسجيل، مما جعل المباراة أكثر صعوبة. - لا تزال أمام هولندا فرصة لتصحيح الأخطاء قبل مواجهة اليابان في المجموعة السادسة، وذلك خلال مباراة ودية ضد أوزبكستان.

أكد مدرب منتخب هولندا رونالد كومان (63 عاماً)، أن هزيمة "الطواحين" المتأخرة أمام الجزائر ودياً، مساء الأربعاء، يجب أن تكون بمثابة "جرس إنذار" لفريقه قبل انطلاق مشواره في منافسات كأس العالم 2026.

وخسر فريق كومان 1-0 على ملعب فينورد، حيث كان هدف أنيس حاج موسى في الدقيقة 86 حاسماً للضيوف. وبهذه النتيجة، خسرت هولندا مباراتها الأخيرة على أرضها قبل بطولة كبرى للمرة الرابعة فقط، بعد أن انهزمت سابقاً في أعوام 1934 و1938 و2004. وأنهى فريق كومان المباراة بمجموع أهداف متوقعة بلغ 2.2 من أصل 17 تسديدة، ست منها على المرمى، مقارنةً بـ0.48 للجزائر من أصل ثماني محاولات. وأعرب مدرب هولندا عن أسفه لافتقار فريقه للفعالية الهجومية في الثلث الأخير من الملعب، مشيراً إلى أن فريقه كان "متساهلاً للغاية" في الشوط الثاني.

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وأضاف كومان في تصريحات لقناة نوس الهولندية، اليوم الخميس: "هذه الخسارة بمثابة جرس إنذار. كان يجب أن نسجل في أول 20 دقيقة. لقد أصبحنا متراخين". وأضاف: "أكره الخسارة بشدة. يجب أن تفوز عندما تُتاح لك أربع أو خمس فرص سانحة للتسجيل. إذا استغللت هذه الفرص، تصبح مباراة كهذه أسهل بكثير". وأردف: "لعبنا كرة قدم سيئة في الشوط الثاني. افتقرنا للهجومية، وكان أداؤنا متساهلاً للغاية"، ولا تزال أمام هولندا فرصة لتصحيح هذا الخطأ قبل مواجهة اليابان في مباراتها الافتتاحية ضمن المجموعة السادسة، وذلك خلال مواجهة أوزبكستان ودياً، التي تشارك لأول مرة في كأس العالم يوم الاثنين المقبل.