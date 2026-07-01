كومان يستقيل من تدريب هولندا بعد وداع المونديال أمام المغرب

- قرر المدرب الهولندي رونالد كومان إنهاء مسيرته مع منتخب هولندا بعد الخروج من كأس العالم 2026 أمام المغرب بركلات الترجيح، معبراً عن مشاعر مختلطة وخيبة أمل لعدم تحقيق حلم الفوز بالبطولة. - تعرض كومان لانتقادات حادة، حيث أشار زلاتان إبراهيموفيتش إلى أن الفريق فقد هويته الهجومية التقليدية، مما أثار غضبه. - عاد كومان لتدريب المنتخب في أبريل 2022، لكنه بدأ مهامه في يناير 2023 بعد اعتزال لويس فان غال.

قرر المدرب الهولندي رونالد كومان وضع حدٍّ لرحلته مع منتخب بلاده، بعد الخروج من بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم على يد نظيره المغربي من دور الـ32، بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بهدفٍ لمثله، قبل أن يحتكم الطرفان إلى ركلات الترجيح التي صبّت في مصلحة رابع مونديال قطر 2022، الذي قدّم مباراة كبيرة وكان في العديد من الأوقات الطرف الأكثر سيطرة وسط تراجع لاعبي هولندا.

وكتب كومان الذي خاض ثاني تجاربه مع منتخب هولندا على حسابه في منصة إنستغرام الثلاثاء: "في الليلة الماضية اتخذت قرار إنهاء فترتي مدرباً للمنتخب الهولندي، أغادر بمشاعر مختلطة. بالطبع كنت أتمنى أن أنهي فترتي مع المنتخب بلقب كأس العالم، لكن هذا الحلم لم يتحقق، يُؤلمني أن تنتهي فترتي مع المنتخب بهذه الطريقة. كنّا جميعاً نحلم بكأس عالم نكتب فيه التاريخ، لكن ذلك لم يتحقق. لا أحد يشعر بخيبة أكبر مني. بكونك مدرباً للمنتخب، تتحمل هذه المسؤولية، وقد شعرت بها دائماً، وسأظل أشعر بها".

وتعرّض كومان لانتقادات كبيرة بعد المواجهة، إذ قال النجم السويدي السابق زلاتان إبراهيموفيتش خلال تحليله للمباريات على قناة فوكس نيوز: "أعتقد أن هذه الخسارة تقع على عاتق كومان، لأنني لم أعرف هذا المنتخب الهولندي. لقد خسر بهوية لا تمثل الهوية الهولندية، وهذا ما يثير غضبي. لقد تربيت على مبدأ: الهجوم، الهجوم، الهجوم. هذه ليست الهوية الهولندية".

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وعاد كومان لتدريب منتخب هولندا في السادس من إبريل/ نيسان 2022، حين أُعلنَت عودته لتدريب الفريق، لكنه لم يُباشر مهامه حتى 1 يناير/ كانون الثاني 2023، تحديداً بعد انتهاء بطولة كأس العالم 2022 في قطر، عقب اعتزال لويس فان غال.