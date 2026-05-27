كومان يستبعد نجم ليفربول من قائمة هولندا في مونديال 2026

- قرر رونالد كومان، مدرب منتخب هولندا، الاعتماد على ممفيس ديباي في التشكيلة الأساسية لكأس العالم 2026، مع استبعاد جيرمي فريمبونغ وغياب تشافي سيموني وماتيس دي ليخت بسبب الإصابة. - تضم تشكيلة كومان أسماء بارزة مثل فيرجيل فان دايك، فرينكي دي يونغ، وكودي جاكبو، حيث يستعد المنتخب لمواجهات ودية ضد الجزائر وأوزبكستان قبل انطلاق البطولة. - سيشارك المنتخب الهولندي في المجموعة السادسة بكأس العالم، إلى جانب تونس، السويد، واليابان، مما يعد بمنافسات قوية ومثيرة.

قرر مدرب منتخب هولندا، رونالد كومان (63 عاماً)، الاعتماد على النجم ممفيس ديباي في قائمة "الطواحين"، التي ستشارك في بطولة كأس العالم 2026 هذا الصيف في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، بعدما كشف عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض غمار المونديال.

وفاجأ رونالد كومان العديد من وسائل الإعلام وجماهير الرياضة، بقائمة منتخب هولندا المشاركة في بطولة كأس العالم، بعدما قرر الاعتماد على ممفيس ديباي في التشكلية الأساسية، فيما قرر المدرب استبعاد نجم ليفربول الإنكليزي، جيرمي فريمبونغ، مع غياب كل من تشافي سيموني، الذي تعرض لإصابة خطرة مع فريقه توتنهام، وزميله ماتيس دي ليخت مدافع مانشستر يونايتد، الذي خضع لعملية جراحية قبل عدة أيام.

وجاء في تشكيلة المدرب كومان، كل من القائد، فيرجيل فان دايك، ريان غرافينبيرخ، كودي جاكبو، بارت فيربروخين، مارك فليكين، روبين رويفس، ناثان آكي، ميكي فان دي فين، يورين تيمبر، كوينتن تيمبر، دنزل دومفريس، يوريل هاتو، يان بول فان هيكه، فرينكي دي يونغ، تيون كوبمينيرز، تيجاني رايندرز، مارتن دي رون وريان، جوس تيل، ماتس فيفرن، ممفيس ديباي، دونييل مالين ونوا لانغ براين بروبي، جاستن كلويفرت، فوت فيغورست وكريسينسيو سومرفيل.

كرة عالمية مدرب الأرجنتين يكشف حالة ميسي الصحية قبل مونديال 2026

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الهولندي، بقيادة مدربه رونالد كومان مباراتين وديتين قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، حيث سيلعب ضد منتخب الجزائر يوم الثالث من شهر يونيو/ حزيران المقبل، قبل أن يلتقي منتخب أوزبكستان يوم 8 من الشهر ذاته، في إطار الاستعدادات النهائية للمونديال، التي سيلعب فيها "الطواحين" في المجموعة السادسة، برفقة تونس، السويد واليابان.