كول بالمر بين البقاء في تشلسي والعودة إلى مدينة مانشستر

- يمر كول بالمر بفترة صعبة بسبب إصابة أثرت على أدائه، بعد أن كان من أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي وساهم في فوز فريقه بكأس العالم للأندية. - يفكر بالمر في مغادرة تشيلسي والعودة إلى مانشستر لاستعادة ثقته، مما يفتح الباب أمام انتقال محتمل إلى مانشستر يونايتد، الذي يبحث عن تعزيزات في خط الوسط. - مستقبل بالمر مرتبط بقرارات مانشستر يونايتد، خاصة مع التغييرات الأخيرة في الجهاز الفني واحتمال رحيل برونو فيرنانديز إلى الدوري السعودي.

يعيشُ النجم الإنكليزي كول بالمر (23 عاماً) فترة صعبة في الوقت الحالي من الموسم الكروي، بعد غيابه عن الملاعب بسبب الإصابة التي تعرّض لها خلال مواجهة تشلسي ونظيره مانشستر يونايتد في الجولة الخامسة، إذ كان قد قدّم خلال الموسم الماضي مستوى مميزاً وساهم في تحقيق فريقه لقب كأس العالم للأندية على حساب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في النسخة التي أُقيمت في الولايات المتحدة، بتسجيله هدفين وصناعته لآخر، وهو ما يفتح أمامه باب الرحيل عن البلوز خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

قبل عامٍ واحدٍ فقط، كان يُمكن اعتبار كول بالمر أفضل لاعبٍ في الدوري الإنكليزي الممتاز، بعدما ساهم في عددٍ كبيرٍ من الأهداف وتفوّق على أكثر من اسمٍ يلعب في مراكز هجومية متقدّمة، لكن الألم في منطقة العانة أثّر عليه بشكلٍ كبير، وأصبحت حركته محدودة للغاية، ما انعكس على حضوره داخل الملعب، بحسب ما ذكر موقع "فيتشاخيس" الإسباني، الأحد، حيث يضطر كول للعب بحذرٍ في المباراة، ويظهر متحفّظاً في تحركاته، كما يُراقبه الطاقم الطبي بدقة ويُستبدل مباشرة عند شعوره بأي ألم.

وبعد رحيل المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، وفي انتظار معرفة كيف سيتعامل المدير الفني الجديد، الإنكليزي ليام روزينيور، مع الواقع الحالي والأسماء الموجودة لديه في التشكيلة، كشفت صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية أنّ بالمر يُفكّر في مغادرة لندن والتوجّه إلى موطنه، أي مدينة مانشستر، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقته بنفسه والبقاء إلى جانب عائلته، وهو ما يفتح الباب أمام انتقال محتمل إلى مانشستر يونايتد، الذي يبحث في الوقت عينه عن أسماء مميزة لتعزيز خط الوسط، خاصة بعد التغييرات التي طرأت على الشياطين الحمر في الفترة الماضية، والتي أدّت إلى إقالة المدرب البرتغالي روبين أموريم من منصبه.

ويشير تقرير صحيفة ديلي إكسبرس فقط إلى نية كول المحتملة للرحيل، التي تبقى في الوقت الراهن مرتبطة بما سيُقرّره يونايتد، الذي لم يحدّد بعد خططه المستقبلية، بعدما عيّن مايكل كاريك مدرباً من دون تأكيد بقائه على رأس الجهاز الفني في الموسم المقبل، إلى جانب أن الفريق يمتلك البرتغالي برونو فيرنانديز في هذا المركز، بالتالي فإن رحيل الأخير إلى الدوري السعودي قد يكون النافذة التي تضع بالمر في مسرح الأحلام بعدما كان قد لعب في السابق للغريم التقليدي في المدينة مانشستر سيتي من عام 2020 حتى 2023.