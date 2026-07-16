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هكذا رد كولينا على اتهامات ديشان لحكم مباراة فرنسا وإسبانيا

كرة عالمية
باريس

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
16 يوليو 2026
بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (دان مولان/Getty)
رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم بييرلويجي كولينا (دان مولان/Getty)
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رد رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الإيطالي، بييرلويجي كولينا، على تصريحات مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان حول مستوى التحكيم في مباراة نصف النهائي أمام إسبانيا التي خسرها "الديوك" بهدفين نظيفين، الثلاثاء الماضي.

وشدد الحكم الإيطالي السابق والشهير على أن الحكام المشاركين في كأس العالم 2026 "من الطراز العالمي"، رافضاً تصريحات ديشان التي استهجن فيها مستوى الحكم السلفادوري إيفان بارتون الذي قاد مباراة الثلاثاء، وقال رئيس لجنة الحكام في فيفا الإيطالي بييرلويجي كولينا لوكالة "فرانس برس": "رداً على تصريحات ديشان الذي تساءل عما إذا كان حكم المباراة يمتلك المستوى اللازم لإدارة نصف نهائي كأس العالم، فإن رد فيفا واضح: نعم، بالتأكيد، حكامنا من الطراز العالمي".

وشكك ديشان في مستوى الحكم السلفادوري، وقال عقب وداع فرنسا بخسارته أمام أبطال أوروبا: "هل يملك الحكم المستوى المطلوب لإدارة نصف نهائي كأس العالم؟ لن أجيب عن ذلك. وليس لأننا خسرنا أقول هذا. كان هناك العديد من الحالات، وغالباً ما ذهبت ضدنا أيضاً". واستطرد "لكن السبب الأول يبقى أننا كنا أقل مستوى بقليل وأقل خطورة هجومياً مما كان بإمكاننا أن نكون عليه، مع بعض الأخطاء الفنية والتمريرات التي كان من الممكن أن تخلق مواقف وفرصاً".

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وأضاف ذاكراً "علينا أن نتقبل ذلك، فهذا هو أعلى مستوى في كرة القدم، حتى وإن كان مؤلماً. لا أريد أن أتنكر لكل ما تم إنجازه، لكن في هذه المباراة تحديداً، أظهرت إسبانيا شيئاً إضافياً". وتعرض التحكيم لانتقادات عدة منذ بداية كأس العالم في أميركا الشمالية، ولا سيما من مصر التي طالبت باستبعاد الحكم الفرنسي فرنسوا لوتيكسييه بسبب "أخطاء تحكيمية فادحة" قالت إنها صبت في مصلحة الأرجنتين خلال فوزها على الفراعنة (3-2) في ثمن النهائي. كما كانت لجنة الانضباط التابعة للفيفا محور جدل بعدما ألغت عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بحق فولارين بالوغون، إثر تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقد سمح هذا القرار بمشاركة المهاجم الأميركي أمام بلجيكا في الدور ثمن النهائي، في مباراة انتهت بفوز "الشياطين الحمر" بنتيجة 4-1.

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