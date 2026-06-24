كوليبالي يُحاكم نفسه علناً ويتحمل انكسار السنغال أمام النرويج

- اعترف قائد منتخب السنغال كاليدو كوليبالي بمسؤوليته عن الهزيمة أمام النرويج في كأس العالم 2026، مشيراً إلى الأخطاء الفردية التي استغلها الخصم لتحقيق الفوز. - أكد كوليبالي على أهمية دعم المنتخب السنغالي رغم الخسائر، مشيراً إلى إصابة حارس المرمى ميندي كضربة كبيرة للفريق، وضرورة الفوز في المباراة الأخيرة ضد العراق لتعزيز فرص التأهل. - يسعى منتخب السنغال لتحقيق الانتصار في الجولة الأخيرة ضد العراق لضمان المركز الثالث في المجموعة والتأهل إلى دور الـ32، بجانب فرنسا والنرويج.

لم يتردد قائد منتخب السنغال كاليدو كوليبالي (35 عاماً)، في محاكمة نفسه علناً، بعدما أكد تحمله مسؤولية الهزيمة على يد النرويج بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم 2026.

وقال كاليدو كوليبالي في تصريحاته التي نقلها موقع "السنغال نيوز": "لقد أهدرنا فرصنا في بطولة كأس العالم، بعد هزيمتين متتاليتين أمام فرنسا والنرويج التي استغلت الأخطاء الفردية التي وقعنا فيها، لذلك رأينا هالاند يحتفل مع رفاقه، لأنهم فازوا علينا، ونحن بسبب ما فعلنا خسرنا، وهذا أمر مؤسف".

وتابع كوليبالي: "الخسارة بمثل هذه الطريقة في كأس العالم أمر مؤسف للغاية، ولا يمكننا تحمل ارتكاب هذه الأخطاء، ونحن قمنا بها أمام النرويج، رغم أن حالتنا الذهنية كانت جيدة، لكن لم نقم بشيء، والكل شاهدوا كيف أخرجني المدرب في الشوط الثاني، لأنه شعر بعدم قدرتي على تقديم المساعدة للفريق، ولا أحد يضمن مكانه أبداً في التشكيلة الأساسية، وهذا أمر طبيعي في عالم كرة القدم".

وأوضح أنه "يجب أن يقوم الجميع بمهماتهم، وعلينا دعم منتخب السنغال، الذي أظهر قدرته على خوض المواجهات بنسق عالٍ، لكن الأخطاء هي التي جعلتنا نخسر، وحارس المرمى ميندي عانى من إصابة في الرباط الجانبي، وهذه ضربة كبرى للفريق، ونحن نتمسك بحظوظنا، وعلينا الفوز في المواجهة الأخيرة ضد العراق".

يذكر أن منتخب السنغال سيلعب أمام منتخب العراق ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات، حيث يأمل رفاق القائد كاليدو كوليبالي في تحقيق الانتصار من أجل تعزيز حظوظهم في الحلول بالمركز الثالث في المجموعة التاسعة والتأهل رفقة كل من فرنسا والنرويج إلى دور الـ32 في بطولة كأس العالم 2026، في حال كانوا أفضل صاحب مركز ثالث.