كولومبيا تتفوق على أوزبكستان في ليلة لويس دياز وحادثة المصور

- حقق منتخب كولومبيا فوزًا مهمًا على أوزبكستان (3-1) في كأس العالم 2026، ليتصدر مجموعته التي تضم البرتغال والكونغو الديمقراطية. - تألق نجم كولومبيا وبايرن ميونخ بصناعة الهدف الأول وتسجيل الثاني، مما عزز فرص الفريق في التأهل لدور الـ32، حيث يحتاج لنقطة واحدة فقط من المباراتين القادمتين. - شهدت المباراة حادثة مثيرة بإصابة مصور إثر اصطدام عنيف من مدافع أوزبكستان، عبد القادر خوسانوف، أثناء محاولته قطع الكرة من لويس دياز.

حقق منتخب كولومبيا الفوز الأول في بطولة كأس العالم 2026، إثر التفوق على منتخب أوزبكستان (3-1)، صباح الخميس، ليتصدر بثلاث نقاط مجموعته التي تضمُّ إلى جانب المنتخبين كلاً من البرتغال والكونغو الديمقراطية، اللذين تعادلا في المواجهة الأولى لهذه المجموعة (1-1).

وصنع نجم المنتخب الكولومبي وبايرن ميونخ الألماني الفارق على أرض الملعب، وساهم مباشرةً في صناعة الفوز على منتخب أوزبكستان (3-1)، إذ صنع الهدف الأول لزميله دانييل مونيوز، عندما لعب كرة طويلة خلف المدافعين، تابعها مونيوز "على الطائر" في الشباك، ثم سجل الهدف الثاني عند الدقيقة الـ65 من المواجهة، إثر مجهود فردي وتسديدة مخادعة لحارس مرمى منتخب أوزبكستان.

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وعزز المنتخب الكولومبي بهذا الفوز حظوظه في التأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، خصوصاً أنه يحتاج لنقطة فقط من المباراتين القادمتين لضمان التأهل رسمياً من المركزين، الأول أو الثاني، وحتى من المركز الثالث، إذا استفاد من ترتيب أصحاب المركز الثالث في جميع المجموعات، مع العلم أن كولومبيا ستواجه في الجولة الثانية منتخب الكونغو الديمقراطية، ثم في الجولة الأخيرة منتخب البرتغال المُدجج بالنجوم.

وشهدت المواجهة حادثة مثيرة، إذ تعرّض أحد المصورين على أرض الملعب لإصابة إثر اصطدام عنيف من مدافع منتخب أوزبكستان ونجم نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، عبد القادر خوسانوف، الذي كان يُحاول قطع كرة من أمام مهاجم منتخب كولومبيا، لويس دياز، ولكنه فقد توازنه بعد أن تقدم عليه اللاعب الذي صنع وسجل هدفاً في المواجهة، ليصطدم بشكل قوي بالمصور، الذي ظهر في عدة صور بعد الحادثة وهو على الأرض ويتألم من قوة الإصابة.

Jajajajaja lo de khusanov con el camarapic.twitter.com/Q0RTwG6GLa — Out Of Context World Cup (@oocworldcup2026) June 18, 2026