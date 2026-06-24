- تأهل منتخب كولومبيا إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026 بعد فوزه على الكونغو الديمقراطية بهدف دانييل مونيوز في الدقيقة 76، رغم تألق حارس الكونغو ليونيل مباسي نزاو بتصدياته الباهرة. - تصدرت كولومبيا المجموعة الـ11 برصيد ست نقاط، متقدمة على البرتغال والكونغو الديمقراطية، وتحتاج لنقطة واحدة من مباراتها القادمة ضد البرتغال لضمان الصدارة. - سبق لكولومبيا التأهل من دور المجموعات ثلاث مرات، وحققت أفضل إنجاز لها في ربع نهائي كأس العالم 2014 بالبرازيل.

تأهل منتخب كولومبيا إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026، وذلك إثر التفوق على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف، في المواجهة التي جمعت المنتخبين، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الـ11، لتصل كولومبيا إلى الدور الثاني للمرة الرابعة في تاريخها.

وعانى منتخب كولومبيا طوال المواجهة من حارس مرمى منتخب الكونغو الديمقراطية ليونيل مباسي نزاو، الذي كاد أن يكون بمثابة كابوس للاعبين الكولومبيين، نظراً لتصدياته الباهرة خلال المباراة، التي وصلت إلى ثماني تصديات كبيرة، تسببت بتأخير تسجيل الهدف الأول في المواجهة حتى الدقيقة الـ76 من طريق اللاعب دانييل مونيوز.

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وفرض منتخب كولومبيا نفسه بقوة في المجموعة الـ11، إذ تصدّرها برصيد ست نقاط متقدّماً على منتخب البرتغال صاحب الأربع نقاط ومنتخب الكونغو الديمقراطية الثالث برصيد نقطة واحدة، وأمسى بحاجة إلى نقطة واحدة من مواجهة المنتخب البرتغالي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، من أجل التأهل عبر صدارة هذه المجموعة التي تضم أيضاً منتخب أوزبكستان.

وسبق للمنتخب الكولومبي أن تخطى دور المجموعات في ثلاث مرات سابقاً قبل التأهل في كأس العالم 2026، إذ تأهل من دور المجموعات في نسخة إيطاليا عام 1990، وتأهل إلى الدور الثاني بنجاح للمرة الثانية في نسخة البرازيل عام 2014. وفي تلك النسخة وصل المنتخب الكولومبي إلى الدور ربع النهائي، مسجلاً أفضل إنجاز تاريخي له في كأس العالم، فيما كانت آخر مرة تخطى فيها منتخب كولومبيا دور المجموعات، في نسخة كأس العالم 2022 التي استضافتها قطر.