كوكو غوف تكشف عن فيروس يُهدّد نجوم التنس

مدريد

27 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 11:48 (توقيت القدس)
كوكو غوف خلال مشاركتها في بطولة مدريد للتنس، 26 أبريل 2026 (دينيس أجيمان/Getty)
كوكو غوف خلال مشاركتها في بطولة مدريد للتنس، 26 إبريل 2026 (دينيس أجيمان/Getty)
- كشفت كوكو غوف عن انتشار فيروس معوي بين نجوم التنس في بطولة مدريد المفتوحة، مما تسبب في أعراض مثل التعب والقيء، وأشارت إلى أن الفيروس قد يكون مرتبطًا بطعام معين أو ينتقل عبر الهواء في المدينة.

- أكدت غوف أنها لم تتناول أي شيء خارج نظامها الغذائي، لكنها أصيبت بالفيروس من خلال الاختلاط باللاعبين في الفندق، مما دفعها للخضوع لفحص طبي واتباع نصائح الأطباء بالراحة وشرب المياه.

- أثار انتشار الفيروس مخاوف بين اللاعبين، حيث عانى العديد منهم من نفس الأعراض، مما أثر على قدرتهم على إكمال المباريات.

كشفت النجم الأميركية، كوكو غوف (22 عاماً)، عن انتشار فيروس أصبح يُهدد نجوم التنس، بعدما عانى الكثير منهم خلال الأيام الماضية أثناء مشاركتهم في بطولة مدريد المفتوحة لكرة المضرب، الأمر الذي بات يُشكل خطراً حقيقياً على الجميع.

وقالت كوكو غوف في تصريحاتها، التي نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس الأحد: "كنت أشعر بالتعب، وكدت أن أتقيأ أثناء المواجهة، وما أعرفه هناك فيروساً معوياً منتشراً بين العديد من نجوم التنس، رغم أنّني لم أعاني من مشاكل في المعدة، وأعتقد أن هناك شيء يحدث في بطولة مدريد للتنس، وهذا التفسير الوحيد لما يحصل في المباريات".

وتابعت كوكو غوف حديثها، حول السبب الذي دفعها إلى الذهاب لسياج الملعب، وخضوعها إلى فحص طبي: "ما عرفته، هو وجود فيروس معوي، بسبب طعام معين، لكن بصراحة لم أتناول أي شيء خارج نظامي الغذائي، إلّا أنني أصبحت متأكدة من وجود فيروس في مدينة مدريد، وينتشر عبر الهواء، وهناك الكثير من نجوم التنس مصابون به، وأعتقد أنني التقطه من خلال اختلاطي باللاعبين في الفندق".

وأوضحت غوف قائلةً "طلب مني الأطباء الراحة وشرب الكثير من المياه، لكن أتمنى أن أكون بخير، وأشعر حالياً بالتحسن بسبب العلاج، الذي تلقيته، وحصلت على الأدوية المناسبة، لكن سأقوم بمراقبة وضعي الصحي في الفترة القادمة، رغم أنني لم أتعرض نهائياً في جميع البطولات التي شاركت بها لأي إصابة نتيجة انتشار الفيروسات".

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن الكثير من نجوم التنس المشاركين في بطولة مدريد للتنس، عانوا من نفس الأعراض، التي ظهرت على الأميركية، كوكو غوف، الأمر الذي أثار الكثير من المخاوف، حول نوعية هذا الفيروس، الذي جعل الرياضيين مرضى، وبعضهم لم يتمكن من إكمال المواجهات، بالإضافة إلى موضوع القيء والإسهال.

