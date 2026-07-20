كوكوريلا يحيي طقساً تاريخياً للإسبان: دفن عملة بطلب من بطل مونديالي

- أعاد مارك كوكوريلا إحياء تقليد دفن العملة المعدنية في ملعب "ميتلايف" قبل نهائي كأس العالم 2026، مستلهماً من خوان كابديفيلا الذي فعل ذلك في 2010. - أثبتت هذه الحركة أنها فأل خير على منتخب إسبانيا، حيث ساهمت في فوزهم على الأرجنتين بهدف نظيف، ليحققوا لقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخهم. - قدم خوان كابديفيلا التهنئة لكوكوريلا على استجابته لطلبه، مما ساهم في الحفاظ على تقليد إسبانيا الناجح في البطولات الدولية.

أعاد نجم منتخب إسبانيا، مارك كوكوريلا (27 عاماً)، إحياء طقس شهير غاب عن كرة القدم الإسبانية، وتحديداً منذ نهائي بطولة كأس العالم 2010، التي أقيمت في جنوب أفريقيا، بعدما خطف الظهير الأيسر لنادي ريال مدريد الأنظار إليه في ملعب "ميتلايف" بمدينة نيويورك.

وذكر موقع فوت ميركاتو الفرنسي، الاثنين، أن مارك كوكوريلا، تلقى طلباً خاصاً من مواطنه خوان كابديفيلا، الذي كان أحد أبطال ملحمة مونديال 2010، بعدما وجه الظهير الأيسر لمنتخب إسبانيا بضرورة دفن عملة معدنية في أرضية ملعب "ميتلايف"، قبل دقائق من انطلاق المواجهة ضد الأرجنتين في نهائي بطولة كأس العالم 2026.

وأكد الموقع أن هذه الحركة أثبتت أنها فأل خير على منتخب إسبانيا، بسبب ما فعله حينها خوان كابديفيلا في عام 2010، عندما دفن عملة معدنية قبل انطلاق المباراة النهائية على هولندا، التي تجرعت مرارة الهزيمة بهدف مقابل لا شيء، وتكرر الأمر مرة أخرى، عندما نجح رفاق مارك كوكوريلا في حصد اللقب الثاني في تاريخ "لاروخا"، عقب الفوز على الأرجنتين بهدف نظيف، وحسم التتويج ببطولة كأس العالم 2026.

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ولم يتردد خوان كابديفيلا، الذي كان الظهير الأيسر السابق لنادي فياريال، في تقديم التهنئة لمواطنه مارك كوكوريلا، الذي استجاب لطلبه، وحافظ على تقليد منتخب إسبانيا، الذي استطاع تحقيق لقب بطولة كاس العالم 2026 للمرة الثانية، بفضل العملة المعدنية التي جرى دفنها داخل ملعب "ميتلايف"، قبل انطلاق نهائي المسابقة الدولية ضد الأرجنتين.