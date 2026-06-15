كوكوريلا لريال مدريد.. من قصة البداية الغريبة إلى حمل شعار الملكي

- أعلن ريال مدريد عن توقيع عقد مع مارك كوكوريلا من تشلسي لمدة ستة مواسم حتى 2032، بقيمة مبدئية 55 مليون يورو مع حوافز إضافية. - انضمام كوكوريلا يأتي بعد تعيين جوزيه مورينيو مدرباً جديداً، حيث لعب دوراً محورياً في انتقال اللاعب، الذي يستعد حالياً لكأس العالم مع المنتخب الإسباني. - بدأت مسيرة كوكوريلا في كرة القدم بفضل نصيحة تلقاها والده من زبون في متجر السيارات، مما قاده للانضمام لأكاديمية إسبانيول، ثم برشلونة، إيبار، خيتافي، برايتون، وتشلسي.

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسمياً، أنه توصل لاتفاق مع نظيره تشلسي الإنكليزي، يقضي بانتقال اللاعب مارك كوكوريلا (27 عاماً) للنادي الملكي، الذي سيرتبط مع الريال بعقد لمدة ستة مواسم قادمة، حتى 30 يونيو/حزيران 2032.

ولم يكشف النادي عن قيمة الصفقة، إلا أن تقريراً لشبكة "إي أس بي أن"، اليوم الاثنين، بين أن قيمتها المبدئية تبلغ 55 مليون يورو، مع إمكانية إضافة 5 ملايين يورو حوافز. ويُعدّ كوكوريلا أولى صفقات ريال مدريد الرسمية هذا الصيف، على الرغم من أن "إي أس بي أن" كانت قد ذكرت سابقاً، أن النادي قد توصل أيضاً إلى اتفاقيات لضم إبراهيما كوناتي من ليفربول، ودينزل دومفريز من إنتر ميلان، ولاعب مانشستر سيتي السابق، برناردو سيلفا.

ويأتي انضمام كوكوريلا بعد أيام قليلة من إعلان ريال مدريد تعيين جوزيه مورينيو مدرباً جديداً للفريق خلفاً لألفارو أربيلوا. ولعب المدرب البرتغالي دوراً محورياً في انتقال الظهير الدولي الإسباني إلى النادي، الموجود حالياً في الولايات المتحدة مع المنتخب الإسباني، استعداداً لمباراة افتتاح كأس العالم اليوم الاثنين، ضد الرأس الأخضر في أتلانتا. وقد يُضفي انضمام كوكوريلا إلى البرنابيو مزيداً من الإثارة على مباريات الكلاسيكو في الموسم المقبل، نظراً لتاريخه مع برشلونة.

وفي حوار سابق مع موقع نادي تشلسي، كشف كوكوريلا بداية قصته الغريبة التي أدخلته عالم كرة القدم، وعن هذا قال: "دعوني أحكي لكم قصة غريبة كيف أصبحت لاعب كرة قدم. والدي أوسكار كان يعمل بائع سيارات، وكان يحب كرة القدم كثيراً، وكنا نلعب معاً لساعات طويلة. ذات يوم جاء رجل إلى متجره لشراء سيارة، وتحدثا عن كرة القدم، فحكى له والدي عني وكيف أن الكرة لا تفارق قدمي". وتابع كوكوريلا، أن ذلك الرجل نصح والده بإخضاعه لتجارب في أكاديمية إسبانيول، وهو ما حدث بالفعل، ليبدأ رحلته في الفئات السنية هناك قبل أن ينتقل لاحقاً إلى برشلونة ومن ثم إيبار وخيتافي ومن بعدها برايتون، ومن ثم تشلسي وأخيراً ريال مدريد.