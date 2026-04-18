عاد فريق كوفنتري سيتي إلى منافسات البريمييرليغ من جديد بعد غياب استمر حوالى 25 سنة، لينجح المدرب الإنكليزي، فرانك لامبارد، في صناعة الإنجاز التاريخي الذي طال انتظاره، بعد موسم حقق فيه نتائج رائعة في منافسات بطولة التشامبيونشيب.

وتعادل فريق كوفنتري سيتي أمام منافسه فريق بلاكبيرن روفرز (1-1) في ملعب إيوود بارك، مساء أمس الجمعة، في الجولة الـ43 من منافسات التشامبيونشيب، ليضمن رسمياً التأهل المباشر إلى منافسات البريمييرليغ ، إذ رفع فريق المدرب، فرانك لامبارد، رصيده إلى 86 نقطة في الصدارة بفارق 11 نقطة عن صاحب الوصافة فريق إبسويتش تاون مع مباراتين أقل، فيما تجمد رصيد فريق بلاكبيرن عند 49 نقطة في المركز الـ19، بفارق خمس نقاط عن مناطق الهبوط.

ودخل كوفنتري سيتي المواجهة أمام فريق بلاكبيرن روفرز، وهو بحاجة إلى نقطة واحدة فقط لضمان الصعود المباشر قبل ثلاث جولات من ختام موسم التشامبيونشيب 2025-2026، وهو ما تحقق بالفعل بعد أن نجح في الخروج بالمباراة إلى بر الأمان في مواجهة منافس عنيد، ليؤكد كوفنتري قوته وقدرته على العودة إلى دوري الأضواء من جديد بقيادة مدرب مُميز.

ويُمثل هذا الصعود نقطة تحول كبيرة في تاريخ النادي الذي عانى أزمات ضخمة أوصلته إلى دوري الدرجة الثانية في عام 2017، قبل أن يبدأ رحلة إعادة بناء تدريجية قادته إلى خوض نهائي ملحق الصعود في عام 2023، وصولاً إلى حسم التأهل المباشر هذا العام، مع العلم أن الفريق يملك فرصة ذهبية للتتويج بطلاً بلقب التشامبيونشيب أيضاً وإكمال موسم رائع مع لامبارد.

ويبتعد فريق كوفنتري حالياً بفارق 11 نقطة عن فريق إبسويتش تاون الوصيف (مع مباراتين أقل)، وبالتالي يُمكنه حسم التتويج بلقب التشامبيونشيب رسمياً في حال فوزه في الجولة الـ44، إذ سيُصبح الفارق عندها ثمانية نقاط، ومع تبقي جولتين سيكون من الصعب على فريق إبسويتش تاون اللحاق بالمتصدر، فيما تتنافس أندية إبسويتش تاون وميلوال وساوثهامبتون وميدلزبره على المركز الثاني المؤهل مباشرة إلى البريمييرليغ، في وقت ستخوض فيه الأندية من الثالث حتى السادس دورة تصفيات يتأهل منها الفائز فقط.