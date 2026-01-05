- تألق كريستيان كوفاني في كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، حيث قاد الكاميرون للفوز على جنوب أفريقيا 2-1، مسجلاً الهدف الثاني ومقلداً احتفال كريستيانو رونالدو، ليصبح أصغر هداف للكاميرون في البطولة منذ صامويل إيتو. - بدأ كوفاني مسيرته الاحترافية بانتقاله من نيلون الكاميروني إلى ألباسيتي الإسباني ثم إلى باير ليفركوزن، حيث أصبح أصغر هداف للفريق في دوري أبطال أوروبا. - يتميز كوفاني بأسلوب لعب مشابه لهوغو إيكيتيكي، وجذب اهتمام أندية كبرى مثل ريال مدريد وبرشلونة، ويُعرف بتواضعه ونضجه.

واصل نجم نادي باير ليفركوزن الألماني ومنتخب الكاميرون، كريستيان كوفاني (19 عاماً)، كتابة التاريخ في النسخة الـ35 من بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في المغرب حتى 18 يناير/كانون الثاني الجاري، بعدما قاد "الأسود غير المروضة" لتجاوز عقبة جنوب أفريقيا بنتيجة هدفين لواحد، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء الأحد ضمن منافسات الدور ثمن النهائي، مسجلاً الهدف الثاني وليخطف الأضواء بتقليد الاحتفال الشهير للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسجل كوفاني الهدف الثاني لمنتخب الكاميرون في الدقيقة 47، بعدما افتتح مواطنه جونيور تشاماديو التسجيل في الدقيقة 34، ليؤمن الفوز لمنتخب بلاده الذي سيواجه المغرب في الدور ربع النهائي، ويُعد هذا الهدف الثاني لكوفاني في بطولة كأس أمم أفريقيا، إذ أحرز هدفه الأول في الجولة الثالثة من دور المجموعات ضد موزمبيق، ليصبح أصغر هداف للكاميرون في تاريخ البطولة بعمر 19 عاماً وخمسة أشهر منذ صامويل إيتو أمام نيجيريا عام 2000.

وواصل كوفاني تحطيم المزيد من الأرقام القياسية في مواجهة جنوب أفريقيا، بعدما أصبح أول لاعب يسجل هدفين في نسخة من كأس أمم أفريقيا قبل بلوغه سن 20 عاماً منذ النيجيري يوليوس أغاهوا عام 2002، كما أصبح ثاني أصغر هداف للكاميرون في مرحلة خروج المغلوب بالبطولة بعد صامويل إيتو الذي هزّ الشباك وهو بعمر 18 عاماً وعشرة أشهر، مما يؤكد دوره المتنامي كمهاجم شاب قادر على ترك بصمة قوية في تاريخ منتخب بلاده والأحداث الكبرى للقارة الأفريقية.

🇨🇲Christian Kofane devient le 1er joueur à inscrire 2 buts lors d'une édition à la Coupe d'Afrique des Nations avant l'âge de 20 ans depuis Julius Aghahowa 🇳🇬 en 2002 (3). #CAN2025 #RSACMR — Stats Foot (@Statsdufoot) January 4, 2026



ويُعد كوفاني من مواليد يوليو/ تموز 2006 في الكاميرون، وقد تسلق بسرعة سلم الاحتراف بفضل موهبته ومهاراته الطبيعية، في صعود نادر يشهده لاعب شاب بمثل هذا المستوى، فقد بدأ من دون أي دقيقة لعب في كرة القدم الاحترافية بعد أسابيع قليلة من مغادرته الكاميرون إلى إسبانيا، ومع ذلك تمكن بسرعة من الانضمام إلى باير ليفركوزن في الصيف الماضي، ضمن خطة إعادة بناء الفريق تحت قيادة المدرب الهولندي السابق إريك تين هاغ، في محاولة النادي لمنافسة بايرن ميونخ على لقب البوندسليغا.

🇨🇲 Christian Kofane (19 ans et 5 mois) devient le 2e plus jeune buteur de l'histoire avec le Cameroun en phase à élimination directe à la Coupe d'Afrique des Nations derrière Samuel Eto'o (18 ans et 10 mois). #CAN2025 #RSACMR — Stats Foot (@Statsdufoot) January 4, 2026



وقبل انضمامه إلى ليفركوزن، انتقل كوفاني إلى نادي ألباسيتي الناشط في الدرجة الثانية الإسبانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 قادماً من نادي نيلون الكاميروني للهواة، وكان من المخطط أن يشارك مع فرق الشباب، لكنه سرعان ما لفت الأنظار بعد تسجيله ستة أهداف في ست مباريات، ما جعل انتقاله إلى الفريق الأول أمراً لا مفر منه، وتبددت أي شكوك حول جاهزيته خلال دقيقتين فقط من ظهوره الأول أمام راسينغ سانتاندير في يناير/كانون الثاني 2025، حين سجل أول أهدافه من ثمانية أهداف في موسم استثنائي، لينضمّ لاحقاً إلى المنتخب الكاميروني تحت 20 عاماً في يونيو/حزيران.



ويمتلك كوفاني أسلوب لعب يشبه المهاجم الفرنسي هوغو إيكيتيكي، بفضل سرعته ورؤيته وقدرته الفائقة على إنهاء الهجمات، ما يجعله مؤهلاً ليصبح أحد أبرز المهاجمين الشباب في "البوندسليغا"، كما اشتهر بتواضعه في ألباسيتي، حيث عاش مع زملائه في فريق الشباب وسافر معهم لمتابعة مبارياتهم، رغم صعوده المفاجئ للفريق الأول، وهو ما يعكس نضجه ومسؤوليته الكبيرة حتى في مراحل صعوده السريع في كرة القدم الأوروبية.

وجذب كوفاني أنظار أكبر الأندية الأوروبية بسبب دقته أمام المرمى ونضجه التكتيكي، إذ ارتبط اسمه بنادي ريال مدريد وحظي أيضاً بإعجاب برشلونة، وأتلتيكو مدريد، وفياريال، وفالنسيا، وريال بيتيس في إسبانيا، وسالزبورغ النمساوي وبرايتون الإنكليزي، قبل أن يخطفه باير ليفركوزن، ومن ثم أصبح أصغر هداف للفريق الألماني في دوري أبطال أوروبا، ولعب 23 مباراة في الموسم الحالي بجميع المسابقات، مسجلاً خمسة أهداف وخمس تمريرات حاسمة، ما يؤكد أنه في طريقه ليصبح نجماً كبيراً على الساحة الأوروبية.