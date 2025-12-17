كوزمين يحصد دعماً رغم خيبة نصف نهائي كأس العرب

- أداء مشرف رغم الخسارة: عجز المدرب أولاريو كوزمين عن قيادة منتخب الإمارات إلى نهائي كأس العرب 2025 بعد الخسارة أمام المغرب (0-3)، لكن الأداء كان مقنعاً نسبياً، خاصة بعد تخطي حامل اللقب الجزائر. - دعم جماهيري وثناء: حظي كوزمين بدعم الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرت الوصول إلى نصف النهائي إنجازاً إيجابياً نظراً لقوة المنتخبات المشاركة، رغم الخسارة أمام الأردن في الدور الأول. - مستقبل كوزمين مع المنتخب: يُتوقع أن يحسم الاتحاد الإماراتي قريباً مستقبل كوزمين، مع غياب تحديات قوية، حيث نجح في رفع معنويات اللاعبين وجعل المنتخب أكثر شراسة وقوة.

عجز المدرب الروماني، أولاريو كوزمين (56 عاماً)، عن قيادة منتخب الإمارات إلى نهائي كأس العرب "فيفا قطر 2025"، إثر خسارته أمام المنتخب المغربي بنتيجة (0ـ3) في نصف النهائي، بعد أن قدم مستوى جيداً في الشوط الثاني أساساً، وتوفرت له الكثير من الفرص للرد على الهدف الأول، ولكنه انهار في الدقائق الأخيرة، واهتزت شباكه في مناسبتين إضافيتين، وكان من الصعب عليه تدارك الموقف، ولكن قياساً ببدايته في البطولة فإن مشوار المنتخب الإماراتي كان مقنعاً نسبياً.

ووجد المدرب الروماني دعماً من قِبل الجماهير عبر منصّات التواصل الاجتماعي بعد خسارة نصف النهائي، التي اعتبرت أن النتيجة التي تحققت بالوصول إلى نصف النهائي تُعتبر إيجابية قياساً بقوة المنتخبات المشاركة، ذلك أن منتخب الإمارات تخطى عقبة حامل اللقب، منتخب الجزائر، في نصف النهائي وجرّده من اللقب، كما أنه خسر في الدور الأول أمام منتخب الأردن القوي، الذي بلغ النهائي من دون أن يعرف الخسارة في البطولة، وقد كانت معظم التعليقات إيجابية في حق المدرب ومنتخب الإمارات.

ويُتوقع أن يحسم الاتحاد الإماراتي قريباً مستقبل كوزمين مع المنتخب، ومع غياب تحديات قوية تنتظر "الأبيض" في الفترة المقبلة، فإن حسم القرار لا يبدو أولوية مطلقة، ذلك أن الإمارات فشلت في التأهل إلى الملحق المونديالي بعد الخسارة أمام منتخب العراق، ولكن مستوى المنتخب كان جيداً وصمد طويلاً، وكان قريباً من إحداث المفاجأة، وقد نجح كوزمين في رفع الحالة المعنوية للاعبين، وأصبح المنتخب أكثر شراسة وقوة في مختلف المباريات، دفاعاً عن فرصه في التألق.