كوزمين: مباراة قطر نهائية وخطوة فاصلة صوب مونديال 2026

- أكد مدرب منتخب الإمارات، كوزمين أولاريو، أهمية المواجهة الحاسمة ضد قطر في الدوحة ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، مشددًا على ضرورة التركيز الكامل للفريق لتحقيق التأهل. - أشار كوزمين إلى تحليل نقاط القوة والضعف لمنتخب قطر، مؤكدًا على أهمية التعامل مع المباراة كنهائي، رغم قصر المدة بعد مواجهة عُمان، مع توزيع الضغط على كلا الفريقين. - شدد كوزمين على أهمية الدعم الجماهيري، معربًا عن أمله في تحقيق الفوز والتأهل للاحتفال بعد إتمام المهمة بنجاح.

أكد مدرب منتخب الإمارات، الروماني كوزمين أولاريو (56 عاماً)، أهميةَ المواجهة الحاسمة، التي تنتظر "الأبيض" أمام منتخب قطر، في الدوحة، غداً الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من الملحق الآسيوي، المؤهل إلى بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وقال كوزمين في تصريحاته بالمؤتمر الصحافي، اليوم الاثنين: "قمنا بتحليل جميع التفاصيل لدى منتخب قطر، ودرسنا نقاط قوته وضعفه، ويجب أن يكون منتخب الإمارات مركزاً بشكل كامل غداً، لأنها ستكون الأخيرة في التصفيات، وعلينا التعامل معها بوصفها مباراةً نهائية، في حال أردنا الوصول إلى مونديال 2026".

وتابع: "مثل هذه المباريات تجد أن لاعبيك راغبين بخوضها، رغم قصر المدة بعد مواجهة عُمان الأخيرة، وعلينا مواجهة التحدي دون شكاية أو تذمر، والضغط موزع علينا وعلى منتخب قطر، والجماهير الإماراتية تنتظر مني قيادة الفريق صوب المونديال، وسأعمل كل ما بوسعي، حتى نحقق المرجو منا، وخطف بطاقة التأهل، ولا يمكنني الإجابة عن أي سؤال يخصّ طاقم التحكيم المخصّص لمواجهة الغد".

وختم كوزمين حديثه: "الدعم الجماهيري مهم في اللقاء أمام منتخب قطر في المرحلة الأخيرة من الملحق الآسيوي، وهدفنا في منتخب الإمارات، يمكن في إظهار التواضع في المباراة أمام منتخب قطر، ونلعب بقوة مثلما فعلنا في اللقاء أمام سلطنة عُمان، وبعد الفوز يُمكن لنا الاحتفال، لأنّنا نكون قد أكلمنا المهمة، وحققنا التأهل إلى بطولة كأس العالم القادمة في أميركا وكندا والمكسيك".