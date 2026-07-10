كوري يوجّه رسالة لليبرون جيمس.. هل يلعبان معاً في ووريورز؟

- ستيفن كوري يعبر عن سعادته بإمكانية اللعب مع ليبرون جيمس، الذي يبحث عن فريق جديد بعد مغادرته لوس أنجليس ليكرز، وقد يكون هذا الفريق الأخير في مسيرته. - كوري يشجع جيمس على الانضمام إلى غولدن ستايت ووريورز، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك الخبرة والقدرة على تقديم كرة سلة جميلة، لكن القرار النهائي يعود لجيمس. - العديد من الفرق تسعى لضم ليبرون، الذي يتطلع لتحقيق لقب جديد بعد خروجه من نصف نهائي المنطقة الغربية الموسم الماضي.

أعرب نجم غولدن ستايت ووريورز، ستيفن كوري (38 عاماً)، عن سعادته لإمكانية اللعب إلى جانب ليبرون جيمس (41 عاماً)، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، الذي غادر فريق لوس أنجليس ليكرز، ويبحث حالياً عن فريق جديد، قد يكون الأخير في مسيرته مع اقترابه من الاعتزال.

وقال كوري الذي يُعتبر صاحب الرقم القياسي في عدد الثلاثيات بتاريخ دوري السلة الأميركي، وذلك بعدما أنهى مؤخراً موسمه السابع عشر بقميص الفريق عينه في مؤتمر صحافي: "أشعر أنه بمجرد أن يقول أريد اللعب هناك، ستُحرَّك الجبال لتحقيق رغبته، بطبيعة الحال يعتمد الأمر عليه قليلاً".

وأضاف كوري على هامش مشاركته في بطولة غولف للمشاهير في نيفادا في رسالة تحفيز لجيمس للالتحاق بصفوف فريقه: "الفكرة هي: هل تريد لعب كرة سلة جميلة ومجاورة لاعبين يعرفون كيف يلعبون؟ نحن ناد (ووريرز) يملك الخبرة، وهو يعلم ذلك. الأمر كله يتعلق بالمكان الذي يعتقد أنه يستطيع أن يشغله. في النهاية، يعود القرار إليه".

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ويُدرك كوري أن العديد من الفرق ستسعى لضمّ ليبرون خلال الفترة المقبلة، وهو الذي يتطلع لخوض موسمه الرابع والعشرين على أعلى مستوى، وسط طموحاته في تحقيق لقب جديد بمسيرته بعدما غادر الموسم الماضي البطولة من نصف نهائي المنطقة الغربية أمام بطل موسم 2025 أوكلاهوما سيتي ثاندر بخسارة ثقيلة 4-0.

وكان كوري قد واجه ليبرون جيمس في أربع مناسبات بنهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بين 2015 و2018، كما تزاملا في منتخب الولايات المتحدة خلال الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس عام 2024، وحققا معاً الميدالية الذهبية في نهاية المطاف، مع الإشارة إلى أن وكيل اللاعب الملقب بـ"الملك"، ريتش بول اعترف في بودكاست قبل أيام، بإمكانية عشرة فرق التقدّم بجدية للتعاقد معه.