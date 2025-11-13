كوري يحلق أمام سبيرز... ويوكيتش يمطر سلة كليبرز بـ55 نقطة

- قاد ستيفن كوري فريق غولدن ستايت ووريورز للفوز على سان أنتونيو سبيرز 125-120 بتسجيله 46 نقطة، مما أوقف سلسلة انتصارات سبيرز على أرضهم. في المقابل، تألق فيكتور ويمبانياما بتحقيق "تريبل دابل" رغم الخسارة. - في مباراة أخرى، خسر لوس أنجليس ليكرز أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر 92-121، حيث تألق شاي غلجيوس-ألكسندر بتسجيله 30 نقطة، بينما غاب ليبرون جيمس عن اللقاء. - نيكولا يوكيتش قاد دنفر ناغتس للفوز على لوس أنجليس كليبرز 130-116 بتسجيله 55 نقطة، معادلاً أفضل رصيد هجومي في الموسم.

قاد النجم المخضرم ستيفن كوري فريقه غولدن ستايت ووريورز إلى تحقيق فوزٍ مثير على نظيره سان أنتونيو سبيرز بنتيجة 125-120 بعد تسجيله 46 نقطة، بينها 31 في النصف الثاني، ليتجرّع زملاء النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما (31 نقطة مع 15 متابعة وعشر تمريرات حاسمة)، خسارتهم الأولى هذا الموسم على أرضهم، مما وضع حداً لسلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية.

وإلى جانب ويمبانياما الذي حقق "تريبل دابل"، استطاع زميله ستيفون كاسل تحقيق ثلاثة أرقام مزدوجة بتسجيله 23 نقطة وعشر متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، لكن ما قدّمه كوري كان استثنائياً، وهو الذي يُعد واحداً من أفضل اللاعبين في تاريخ اللعبة وكذلك خلال المواسم العشرة الماضية، بعدما ساهم في تحقيق ووريورز لقب الدوري في 2015 و2017 و2018 و2022.

وفي لقاءٍ آخر خسر لوس أنجليس ليكرز أمام مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر بنتيجة 92-121، بعدما تألق الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر بتسجيله 30 نقطة مع خمس متابعات وتسع تمريرات حاسمة، ليضع حداً لانتصارات الفريق الأصفر الستة، في ظل استمرار غياب النجم المخضرم ليبرون جيمس، في حين اكتفى السلوفيني لوكا دونتشيتش بـ19 نقطة مع سبع متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

بدوره، سجّل نجم دنفر ناغتس نيكولا يوكيتش 55 نقطة مع 12 متابعة وست تمريرات حاسمة في عرض استثنائي، ليقود فريقه إلى الفوز على لوس أنجليس كليبرز 130-116، وبذلك تساوى مع أفضل رصيد هجومي سُجّل في الموسم الحالي، إذ سبق لغلجيوس-ألكسندر أن أحرز 55 نقطة على حساب إنديانا بايسرز لكن بعد وقتين إضافيين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي بقية المباريات، ألحق أورلاندو ماجيك الخسارة الأولى بنيويورك نيكس على أرضه هذا الموسم، بنتيجة 124-107. وفي ديترويت، سجّل بول ريد 28 نقطة، وهي الأعلى له هذا الموسم، مع 13 متابعة، ليقود بيستونز إلى تحقيق فوزه الثامن توالياً على حساب شيكاغو بولز 124-113.