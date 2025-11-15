- ستيفن كوري يواصل تألقه بقيادة غولدن ستايت ووريورز للفوز على سان أنتونيو سبيرز 109-108، مسجلاً 49 نقطة، ليعيد للأذهان مستوياته السابقة بعد تعافيه من الإصابة التي أثرت على الفريق الموسم الماضي. - في مواجهة سابقة، أحرز كوري 46 نقطة ضد سبيرز، بينما تألق الفرنسي فيكتور ويمبانياما بـ27 نقطة و12 متابعة، لكن ذلك لم يكن كافياً لتجنب الهزيمة، حيث سجل كوري 14 نقطة في الربع الأخير. - كوري أشاد بأداء الفريق بعد الفوزين المتتاليين في سان أنتونيو، مؤكداً على أهمية العمل الجماعي في تحقيق الانتصارات، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات في الدوري.

تابع النجم المخضرم ستيفن كوري تقديم عروضه الكبيرة، حين قاد فريقه غولدن ستايت ووريورز لانتصار جديد ومثير على مضيفه سان أنتونيو سبيرز بنتيجة 109-108 بتسجيله 49 نقطة، اليوم السبت، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "NBA"، ليعيد للأذهان المستويات الكبيرة التي كان يقدمها سابقاً، خاصة بعد معاناته من الإصابة الموسم الماضي، وخروج فريقه من الأدوار الإقصائية بسبب غيابه.

وكان كوري قد أحرز 46 نقطة في فوز ووريورز على سبيرز 125-120 قبل أيام قليلة، رغم وجود العملاق الفرنسي فيكتور ويمبانياما الذي اكتفى بـ27 نقطة مع 12 متابعة، في حين أضاف دي أرون فوكس 24 نقطة و10 تمريرات حاسمة لصالح سبيرز، لكن ذلك لم يكن كافياً للهروب من شبح الهزيمة، مع العلم أن ستيفن سجل في الربع الأخير 14 نقطة كانت كفيلة بتحقيق الفوز، في حين خطف ويمبانياما الأضواء خلال لقطة مثيرة بعدما نفّذ "دانك" أمام سلة ووريورز بطريقة رائعة رغم محاولة درايموند غرين مضايقته.

وعقب المواجهة قال كوري في تصريحات للصحافيين: "فوزان صعبان في سان أنتونيو يمكن أن يشكلا دفعة لنا، كانت مباراة ممتعة. لديهم فريقٌ رائع، الفوز مرتين متتاليتين أمرٌ كبير، كلنا لعبنا معاً. أعرف أن النقاط تبدو مذهلة، لكننا فعلناها معاً، وهذا ما نحاول البناء عليه".

وكانت مباريات السبت جزءاً من الجولة الثالثة لدور المجموعات في بطولة الدوري خلال الموسم، بعدما قُسمت الفرق إلى ست مجموعات تخوض مباريات بنظام الدوري، تحتسب أيضاً في سجل الموسم المنتظم، وعلى إثرها تتأهل ثمانية فرق إلى ربع النهائي، بينما تُقام مباراتا نصف النهائي والنهائي في لاس فيغاس في ديسمبر/كانون الأول.