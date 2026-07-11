- تعرض تيبو كورتوا لإصابة خلال مباراة بلجيكا وإسبانيا في ربع نهائي كأس العالم 2026، مما أدى إلى خروجه من الملعب باكيًا، حيث كان قد أنقذ مرماه من عدة فرص خطيرة قبل إصابته. - غياب كورتوا منح إسبانيا أفضلية واضحة، حيث سجل ميكيل ميرينو هدف الفوز في الدقيقة 88 بعد خطأ من الحارس البديل سيني لامينس، لتنتهي المباراة بفوز إسبانيا 2-1. - قد تكون هذه آخر مباراة دولية لكورتوا مع بلجيكا، حيث لم يحسم مستقبله بعد، مشيرًا إلى إمكانية تسليم الراية بدلاً من الاستمرار لسنوات إضافية.

غادر تيبو كورتوا أرض الملعب وهو يذرف الدموع، بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة بلجيكا وإسبانيا في ربع نهائي كأس العالم 2026، مساء الجمعة، والتي انتهت لمصلحة "لاروخا" 2-1. وكان كورتوا، الذي يشارك في كأس العالم للمرة الرابعة، قد أنقذ مرماه من عدة فرص خطيرة ليحافظ على التعادل 1-1 قبل ربع الساعة الأخير من المباراة، إلا أن حارس مرمى ريال مدريد سقط أرضاً وهو يمسك بساقه، واحتاج إلى العلاج في منتصف الشوط الثاني.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي طبيعة الإصابة التي تعرض لها كورتوا وما مدى تأثيرها على مستقبله الدولي؟ ما هي أبرز التصديات التي قام بها كورتوا قبل تعرضه للإصابة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وبعدها حاول إكمال المباراة لبضع دقائق، لكنه سرعان ما أدرك أنه غير قادر على الاستمرار، فأشار إلى الجهاز الفني من أجل التغيير. وظهر كورتوا وهو يمسح دموعه قبل الجلوس على مقاعد البدلاء، بينما كان مدرب بلجيكا رودي غارسيا يواسيه. وبحسب تقرير صحيفة سبورت الإسبانية، فقد منح غياب كورتوا أفضلية واضحة للمنتخب الإسباني، الذي كان يهاجم بكامل قوته بحثاً عن هدف الفوز. وكان كورتوا يحافظ على آمال "الشياطين الحمر" بتصديات حاسمة عدة، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ71. ولم ينجح الإسبان في التسجيل سوى عبر هدف فابيان رويز، الذي تابع الكرة إلى الشباك بعدما كان كورتوا قد تصدى لتسديدة داني أولمو في الدقيقة الت31، لكنه لم يتمكن من السيطرة عليها.

ورفضت إسبانيا الاستسلام حتى حصلت على مكافأتها بعد التعادل 1-1، ففي الدقيقة الـ88، ظهر ميكيل ميرينو، بطل مواجهة البرتغال، في المكان والوقت المناسبين، ليسجل في المرمى مستغلاً الكرة المرتدة من الحارس البديل سيني لامينس بعد تصديه لتسديدة بعيدة من باو كوبارسي. وتجرأ مدافع برشلونة على التسديد من خارج منطقة الجزاء، لكن حارس مانشستر يونايتد فوجئ بارتداد الكرة أمامه مباشرة، ولم يتمكن من الإمساك بها، لتسقط أمام ميرينو الذي سجل هدف الفوز بنتيجة 2-1.

🚨❤️‍🩹 Thibaut Courtois, in tears after leaving the pitch with an injury. pic.twitter.com/3aotiEXKJQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2026

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هل خاض كورتوا مباراته الدولية الأخيرة؟

قد تكون هذه آخر مباراة لتيبو كورتوا مع المنتخب البلجيكي، فقبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026، صرّح اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً بأنه لم يحسم أمره نهائياً بشأن مستقبله. وقال كورتوا في مؤتمر صحافي، وفقاً لموقع "إن جي إل" الإخباري البلجيكي: "أعتقد أنه من الأفضل تسليم الراية بدلاً من الاستمرار ثلاث أو أربع سنوات أخرى".