كورتوا يرد على اتهامات الإعلام: لسنا حضانة أطفال في ريال مدريد

- تيبو كورتوا ينفي بشدة تورط لاعبي ريال مدريد في مغادرة المدرب السابق تشابي ألونسو، مؤكدًا أن الفريق لم يتآمر ضده وأنهم كانوا محترفين في تعاملهم مع تكتيكاته. - كورتوا يشير إلى أن الأشهر الأولى مع ألونسو كانت جيدة، وأن التراجع في الأداء كان طبيعيًا في كرة القدم، معترفًا بأن الانتقادات كانت أحيانًا غير عادلة، لكنه يقر بمسؤولية اللاعبين أيضًا. - أداء كورتوا المميز أمام مانشستر سيتي ساهم في فوز ريال مدريد 3-0، حيث ساعد في تسجيل الهدف الأول لفالفيردي بتمريرة حاسمة.

رد حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني، تيبو كورتوا (33 سنة)، على اتهامات بعض وسائل الإعلام بتورط بعض اللاعبين في مغادرة المدرب الإسباني السابق، تشابي ألونسو، الذي ترك منصبه قبل أشهر بسبب تدهور نتائج النادي الملكي.

وانتشرت شائعات كثيرة بعد مغادرة ألونسو تفيد بأن بعض اللاعبين لم يكونوا يستمتعون بالعمل التكتيكي الذي يفرضه ألونسو، إضافة إلى أمور أخرى، ليرد كورتوا عليها بعد تخطي مانشستر سيتي الإنكليزي بثلاثية نظيفة في مدريد ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وقال الحارس البلجيكي في تصريحات أمام الصحافيين: "لم يقم أي لاعب بالتآمر على تشابي ألونسو. أعتقد أننا قمنا بعمل جيد. قالوا إننا نكره التكتيك ونكره مشاهدة مقاطع الفيديو. انظروا، عملت مع أنتونيو كونتي الذي كان يخصص ساعة كاملة من العمل يوميًا، وكنت هناك، ولم أمانع ذلك لأننا محترفون وأولويتنا هي عملنا".

وأضاف كورتوا قائلًا: "أعتقد أن الأشهر الأولى مع تشابي سارت بشكل جيد جدًا، ثم مررنا بفترة تراجع. هذا يحدث في كرة القدم. قرأت أشياء في الصحافة وقلت لنفسي: يا إلهي! يبدو وكأنكم تعتقدون أن هذا النادي حضانة أطفال، وأننا نفعل ما نشاء، لكن الأمر ليس كذلك، لسنا حضانة أطفال في ريال مدريد. نحن نحترم جميع المدربين الذين يأتون والجهاز الطبي والجميع. أعتقد أن الكثير من الانتقادات غير عادلة. بعض المعلومات الأخرى صحيحة، ولا مشكلة لديّ في ذلك، ولهذا أقول لكم إننا نتحمل جزءًا من اللوم أيضًا ونحن اعترفنا بذلك".

وقدم كورتوا أداءً مميزًا على عادته أمام مانشستر سيتي، ليساهم مباشرةً في تحقيق ريال مدريد انتصارًا مهمًا بثلاثية، بل ساهم بتسجيل الهدف الأول لزميله الأوروغوياني فالفيردي، حينما مرر له كرة بعيدة المدى، سجل منها الأوروغوياني الهدف الأول للريال، الذي مهد لتسجيل الأخير ثلاثية منحت الملكي التفوق 3-0.