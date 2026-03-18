كورتوا ولونين.. حارسا ريال مدريد يُغرقان غوارديولا في الأبطال

- تألق حارسا مرمى ريال مدريد، تيبو كورتوا وأندري لونين، في قيادة الفريق إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التفوق على مانشستر سيتي بمجموع (5-1)، حيث تصدى كورتوا لجميع محاولات السيتي في مباراة الإياب. - رغم تغيير بيب غوارديولا لتشكيلة مانشستر سيتي، إلا أن ريال مدريد بقيادة فيديريكو فالفيردي الذي سجل هاتريك في الذهاب، جعل المهمة صعبة على السيتي، حيث لم يتمكنوا من تحقيق "ريمونتادا". - بعد إصابة كورتوا، دخل لونين ليكمل المهمة بنجاح، مما ساهم في تأهل ريال مدريد إلى الدور التالي بفضل تصدياته الحاسمة.

لعب حارسا مرمى نادي ريال مدريد الإسباني، البلجيكي تيبو كورتوا (33 عاماً)، وزميله الأوكراني أندري لونين، دوراً أساسياً في قيادة كتيبة المدرب ألفارو أربيلوا إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد التفوق على الغريم مانشستر سيتي، بمجموع المواجهتين (5-1).

ودخل مدرب نادي مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، بتشكيلة مغايرة عن مواجهة الذهاب، بعدما دفع بنجومه، من أجل الثأر مما فعله ريال مدريد على ملعبه سانتياغو برنابيو، عندما خطف انتصاراً مستحقاً، بثلاثة أهداف نظيفة، سجلها القائد فيديريكو فالفيردي (هاتريك)، الأمر الذي جعل المهمة تبدو صعبة للغاية على رفاق المهاجم النرويجي، إرلينغ هالاند.

لكن حارس المرمى تيبو كورتوا استعرض مهارته الضخمة، بالتصدي لجميع الفرص، التي لاحت أمام مهاجمي مانشستر سيتي، الذين اعتقدوا بقيادة مدربهم بيب غوارديولا، بأنهم قادرون على تحقيق "ريمونتادا"، ضد ريال مدريد في مواجهة الإياب، إلا أن حامي العرين البلجيكي وقف كحائط لا يمكن اختراقه، رغم أن النرويجي إرلينغ هالاند سجل هدفاً في الدقيقة الـ41.

وقبل نهاية الشوط الأول، طلب كورتوا من الجهاز الفني لنادي ريال مدريد، إخراجه من المباراة، وفق ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، الأمر الذي دفع المدرب ألفارو أربيلوا إلى الاستعانة بخدمات الحارس الأوكراني، أندري لونين، الذي وقف بدوره كحائط لا يمكن اختراقه، بعدما نجح بإبعاد العديد من الفرص الخطرة لنجوم مانشستر سيتي.

واستطاع حارسا ريال مدريد تيبو كورتوا وزميله أندري لونين إغراق كتيبة المدرب بيب غوارديولا في استاد الاتحاد خلال مواجهة الإياب، بعدما حملا الفريق الملكي، بفضل التصديات الحاسمة، الأمر الذي جعل رفاق النجم كيليان مبابي يخطفون بطاقة التأهل إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تجاوز امتحان الفريق الإنكليزي.