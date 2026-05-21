- كورتني هاوس، المدافع الإنكليزي السابق، يواجه تحولاً جذرياً بعد مسيرته الكروية التي توقفت بسبب إصابات متكررة، حيث كان له دور بارز مع أستون فيلا وولفرهامبتون وحقق نجاحات دولية. - تعرض هاوس لحادثة خطف ومحاولة اعتداء عام 2018، مما أثر على مسيرته، ومع تراجع فرص اللعب، قضى موسمين دون ظهور رسمي قبل إنهاء ارتباطه بالنادي في 2025. - بعد اعتزاله، اتجه هاوس إلى الموسيقى وأطلق مشروع ألبوم راب تحت اسم "كورتس"، كما أسس علامة تجارية للأزياء "بلينديد ميندز"، ليبدأ مساراً جديداً كرجل أعمال وفنان.

بدأت قصة المدافع الإنكليزي السابق كورتني هاوس الذي خاض تجارب في الدوري الإنكليزي الممتاز مع فريقي أستون فيلا وولفرهامبتون، تأخذ منحى مختلفاً تماماً بعد نهاية مسيرته الكروية بسبب الإصابات المتكررة.

هاوس البالغ من العمر 30 عاماً، والذي سبق أن سجل هدفاً حاسماً في ملعب أولد ترافورد مع أستون فيلا، وحقق نجاحاً دولياً تحت قيادة المدرب غاريث ساوثغيت، يمر اليوم بمرحلة انتقالية بعد أن توقفت مسيرته الكروية عملياً إثر سلسلة طويلة من الإصابات في الركبة والورك والكاحل، أبعدته عن الملاعب لفترات طويلة، وصولاً إلى إنهاء ارتباطه بالنادي في صيف 2025.

وذكرت صحيفة ديلي في وقتٍ سابق أنّه على الرغم من أن مسيرته كانت تحمل مؤشرات واعدة منذ ظهوره الأول مع ووكينغ ثم انتقاله إلى وولفرهامبتون، قبل أن يفرض نفسه مع أستون فيلا، إلا أن مسار اللاعب لم يخلُ من محطات صعبة، أبرزها حادثة خطف ومحاولة اعتداء تعرض لها عام 2018، حين كان ضحية مطاردة من قبل مجموعة مسلحة، نجا منها بأعجوبة بعد إصابته بجروح في الرأس. ومع تراجع فرصه في اللعب خلال السنوات الأخيرة، وجد هاوس نفسه بعيداً عن المنافسات، حتى قضى موسمين دون أي ظهور رسمي قبل رحيله عن أستون فيلا، ليبدأ مرحلة جديدة خارج كرة القدم.

وفي تحول لافت، اتجه اللاعب السابق إلى عالم الموسيقى، حيث يعمل حالياً على مشروع ألبوم غنائي ضمن فئة الراب، تحت اسمه الفني الجديد "كورتس"، مستفيداً من شغفه القديم بالموسيقى الذي رافقه منذ الطفولة داخل عائلته. كما أطلق مشروعاً آخر في عالم الأعمال، يتمثل في علامة تجارية للأزياء تحمل اسم "بلينديد ميندز"، ضمن مساعيه لبناء مسار مهني جديد بعد كرة القدم. وبينما كانت مسيرته الكروية قد توقفت بفعل الإصابات والظروف الصعبة، يبدو أن هاوس يحاول إعادة صياغة مستقبله بعيداً عن الملاعب، عبر الموسيقى وريادة الأعمال، في قصة تحول لافتة من لاعب في الدوري الإنكليزي إلى فنان ورجل أعمال صاعد.