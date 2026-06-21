كوراساو والرأس الأخضر يهزمان تصريحات تشيفرين

- تصريحات مثيرة للجدل: أثار رئيس "يويفا" ألكسندر تشيفرين جدلاً بتصريحاته حول عدم جدوى زيادة عدد المنتخبات في كأس العالم، مما دفع 13 اتحاداً لإصدار بيان مشترك يعارض تصريحاته ويؤكد أهمية كل مباراة للبلدان المشاركة. - إنجازات المنتخبات الجديدة: حققت منتخبات كوراساو والرأس الأخضر إنجازات تاريخية في مشاركتها الأولى بكأس العالم، حيث تعادلت كوراساو مع الإكوادور، بينما فرضت الرأس الأخضر تعادلاً سلبياً على إسبانيا. - أداء مشرف للمنتخبات العائدة: قدمت منتخبات مثل الكونغو الديمقراطية عروضاً قوية، حيث تعادلت مع البرتغال، مما يعكس نجاح المنتخبات الجديدة والعائدة في تقديم أداء مشرف.

نجح منتخبا كوراساو والرأس الأخضر في تكذيب تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ألكسندر تشيفرين (58 عاماً)، بشأن عدم جدوى زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 48 فريقاً في هذه النسخة. وقال رئيس "يويفا" في تصريحات لصحيفة ديلو السلوفينية: "لم يكن ترفيع عدد المنتخبات مفيدًا لكرة القدم، لأنه ستكون لدينا الكثير من المباريات غير المثيرة للاهتمام على الإطلاق".

وأثارت هذه التصريحات جدلاً واسعاً، وأصدر 13 اتحاداً بياناً مشتركاً للتعبير عن معارضتها لما قاله رئيس "يويفا". فقد أصدرت اتحادات منتخبات الرأس الأخضر، كوراساو، أوزبكستان، جمهورية الكونغو الديمقراطية، هايتي، الجزائر، تونس، المغرب، مصر، غانا، السنغال، ساحل العاج، وجنوب أفريقيا، بيانًا مشتركًا جاء فيه: "نرفض هذه التصريحات بكل احترام وحزم. فبالنسبة إلى بلداننا، لا توجد مباراة في كأس العالم تُعتبر هامشية". وأضاف البيان: "إن التلميح إلى أن هذه المباريات أقل أهمية بأي شكل من الأشكال أمرٌ مخيب للآمال للغاية، ويُظهر عدم تقدير لجهود اللاعبين والمدربين والأندية والمسؤولين والجماهير وتضحياتهم وتطلعاتهم، في جميع أنحاء العالم. (...) كرة القدم ليست حكراً على فئة معينة من الدول".

كرة عالمية اتحادات أفريقية وعربية ترد على رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

وإضافة إلى البيان الذي نددّ من خلاله بتصريحات تشيفرين المسيئة، فقد نجح منتخب كوراساو في الحصول على نقطة تاريخية بالتعادل مع الإكوادور، بعد مباراة مثيرة، وبالتالي فإن المشاركة الأولى تُعتبر موفقة لحد الآن قياساً بنقص الخبرة بهذه المواعيد، وكان قريباً من حصد نقطة أمام منافس تألق في تصفيات أميركا الجنوبية. وقبل ذلك، كان منتخب الرأس الأخضر قد تقاسم النقاط مع منتخب إسبانيا القوي، في إنجاز بطولي، بما أنه أوقف منتخباً عتيداً وفرض عليه تعادلاً سلبياً بعد أن أحبط كل الهجومات. كذلك فإن المنتخبات الأخرى التي تشارك للمرة الأولى أو التي سجلت عودتها إلى النهائيات نجحت في تقديم عروض مقنعة مثل منتخب الكونغو الديمقراطية الذي تعادل مع المنتخب البرتغالي.