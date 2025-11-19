كوراساو تدخل تاريخ كرة القدم بوصفها أصغر بلد يبلغ كأس العالم

- حققت كوراساو إنجازًا تاريخيًا بتأهلها لأول مرة إلى كأس العالم 2026، لتصبح أصغر دولة من حيث عدد السكان (155 ألف نسمة) ومساحة الأرض تشارك في المونديال، محطمةً الرقم القياسي السابق لأيسلندا. - يقود المنتخب المدرب الهولندي المخضرم ديك أدفوكات، الذي أضاف خبرة فنية كبيرة بفضل تاريخه التدريبي مع أندية كبرى، معتمدًا على لاعبين ينشطون في الدوري الهولندي. - تصدرت كوراساو مجموعتها في التصفيات بفارق نقطة عن جامايكا، وتضم لاعبين محترفين في أوروبا مثل ليفانو كومينينسيا وتاهيث تشونغ، بالإضافة إلى الشقيقين لياندرو وجونينيو باكونا.

شهد يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني حدثاً تاريخياً في منطقة الكونكاكاف، بعدما حقق منتخب كوراساو أول تأهل في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم المقررة إقامتها في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك صيف العام المقبل، لتدخل الجزيرة الصغيرة التاريخ من أوسع أبوابه بوصفها أصغر بلد يبلغ المونديال، ولم يكن هذا الإنجاز وليد الصدفة، بل جاء مدفوعاً بتأثير هولندي هائل، علماً أن كوراساو أصبحت دولة مستقلة منذ عام 2010.

وفي هذا الإطار، سلط موقع أر إم سي سبورت الفرنسي الضوء، اليوم الأربعاء، على منتخب كوراساو الذي فاجأ العالم بتأهله إلى كأس العالم 2026 بعد تعادله مع جامايكا دون أهداف، يوم الثلاثاء المنصرم ضمن التصفيات المونديالية عن منطقة كونكاكاف، ويُعد ما حققته كوراساو معجزة حقيقية، فهي أقل دولة سكاناً في التاريخ تصل إلى المونديال بحوالى 155 ألف نسمة فقط، محطمة الرقم القياسي السابق الذي كان بيد أيسلندا (330 ألف نسمة) في نسخة روسيا 2018، وبهذا الإنجاز أصبحت كوراساو رابع منتخب يتأهل للمرة الأولى إلى كأس العالم بعد أوزبكستان، والأردن، والرأس الأخضر.

كما ستسجل كوراساو رقماً فريداً آخر كونها أصغر دولة من حيث المساحة تشارك في كأس العالم، فقد كانت الرأس الأخضر تحمل هذا اللقب منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي بمساحتها البالغة 444 كيلومتراً مربعاً، وتقع كوراساو في البحر الكاريبي قرب سواحل فنزويلا، ويحمل تعادلها مع جامايكا رمزية إضافية كونها جزءاً من مملكة هولندا، ويتمتع سكان الجزيرة بجواز سفر هولندي وبحقوق مواطني الاتحاد الأوروبي رغم أن كوراساو نفسها ليست ضمن الاتحاد.

ويقود منتخب كوراساو المدرب الهولندي المخضرم ديك أدفوكات (78 عاماً)، الذي سبق له قيادة منتخب بلاده في مونديال الولايات المتحدة 1994، حين وصل إلى ربع النهائي قبل الخروج أمام البرازيل بقيادة روماريو وبيبيتو، وهي النسخة التي توّجت بها البرازيل لاحقاً، ويعتمد المنتخب بدرجة كبيرة على لاعبين ينشطون في الدوري الهولندي، بينما يمتلك أدفوكات تاريخاً تدريبياً واسعاً مع أندية كبرى مثل أيندهوفن وبوروسيا دورتموند وغلاسكو رينجرز، ما أضفى خبرة فنية كبيرة على مشروع التأهل التاريخي.

وتصدر منتخب كوراساو بقيادة أدفوكات، الذي سيصبح أكبر مدرب في تاريخ كأس العالم متجاوزاً رقم أوتو ريهاغل (71 عاماً و317 يوماً مع اليونان في 2010)، ترتيب المجموعة الثانية بفارق نقطة عن جامايكا في نهاية التصفيات، ويضم المنتخب مجموعة من اللاعبين المحترفين في أوروبا، مثل ليفانو كومينينسيا لاعب زيورخ السويسري، وتاهيث تشونغ نجم شيفيلد يونايتد الإنكليزي، كما يضم المنتخب شقيقين بارزين في الوسط وهما القائد لياندرو باكونا لاعب غرونينغن الهولندي، وشقيقه الأصغر جونينيو باكونا المحترف في غازي عنتاب التركي.