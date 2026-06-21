كوراساو تحصد نقطة تاريخية بتعادلها مع الإكوادور في مونديال 2026

- حقق منتخب كوراساو إنجازًا تاريخيًا في كأس العالم 2026 بتعادله السلبي مع الإكوادور، رغم هزيمته الكبيرة أمام ألمانيا في الجولة الأولى، حيث أظهر الحارس إيلوي روما أداءً بطوليًا. - فشل منتخب الإكوادور في التسجيل للمباراة الثانية على التوالي، رغم امتلاكه لاعبين بارزين مثل باتشو وبييرو هينكابي، مما يضعه في موقف صعب قبل مواجهة ألمانيا. - تأهل منتخب كوراساو إلى البطولة بعد تصدره مجموعته في تصفيات الكونكاكاف، متفوقًا على جامايكا وترينيداد وتوباغو، دون أي هزيمة.

حقق منتخب كوراساو نقطة تاريخية في بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، بتعادله مع الإكوادور من دون أهداف، اليوم الاثنين، على ملعب "أرو هيد استاديوم" في كانساس سيتي، وذلك ضمن فعاليات المجموعة الخامسة التي تتصدرها ألمانيا بست نقاط بعد فوزها على ساحل العاج قبل ساعات قليلة بنتيجة 2-1.

وفي أول مشاركة تاريخية لمنتخب كوراساو، ورغم الهزيمة أمام ألمانيا في الجولة الأولى بنتيجة 1-7، قدّم المنتخب الوافد إلى البطولة من جزيرة في البحر الكاريبي أداءً بطولياً وإصراراً طوال الدقائق التسعين، وذلك حين لعب الحارس إيلوي روما (37 عاماً) دور البطل في العديد من المواقف أمام هجمات اللاعبين الإكوادوريين، الذين ينشطون في العديد من الدوريات الكبرى.

وفشل منتخب الإكوادور في هزّ الشباك للمباراة الثانية على التوالي بعد خسارته أمام ساحل العاج بهدفٍ نظيف في المباراة الأولى، وهو الذي يضمّ في صفوفه باتشو، المتوَّج أخيراً بلقب دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وكذلك بييرو هينكابي، بطل الدوري الإنكليزي مع أرسنال ووصيف القارة العجوز، إضافة إلى كلّ من مويسيس كايسيدو، متوسط ميدان نادي تشلسي، وبيرفس إستوبينان، المحترف في نادي ميلان الإيطالي، والمخضرم إينر فالنسيا، لاعب باتشوكا المكسيكي.

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وكان منتخب كوراساو قد تأهل إلى نسخة 2026، بعدما تفوق على العديد من منتخبات منطقة الكونكاكاف خلال التصفيات القارية، بعدما تصدّر مجموعته من دون الحاجة لخوض الملحق القاري، بعد جمعه 12 نقطة خلال ست مباريات من دون أي هزيمة، متفوقاً على جامايكا وترينيداد وتوباغو، وكذلك برمودا.

ويُحسب لمنتخب كوراساو قدرته على إعادة تنظيم صفوفه قبل مباراة الإكوادور، رغم الهزيمة الكبيرة أمام ألمانيا، إلى جانب أن الحظ العاثر عاند لاعبي الفريق الأميركي الجنوبي، الذي بات قاب قوسين أو أدنى من مغادرة هذه النسخة، حيث تنتظره مواجهة صعبة للغاية أمام ألمانيا في الجولة الأخيرة.