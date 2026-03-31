كوان معجزة الغطس الصينية المراهقة كادت تعتزل بشكل مفاجئ... والسبب؟

- هونغتشان كوان، معجزة الغطس الصينية، فكرت في الاعتزال المبكر بسبب الضغوط النفسية والتدقيق الشديد على وزنها، رغم إنجازاتها الأولمبية المذهلة في سن صغيرة. - تعرضت كوان لضغوط اجتماعية وإعلامية كبيرة، مما جعلها تخشى الكاميرات وتشعر بالإرهاق البدني والنفسي، حيث وصفت وسائل الإعلام الصينية هذا السلوك بـ"الولع السام". - رغم التحديات، استمرت كوان في مسيرتها الرياضية، محققة ثلاث ميداليات ذهبية أولمبية، وأصبحت من أشهر الرياضيين في الصين، مما جذب الجماهير إلى مسقط رأسها.

اعترفت معجزة الغطس الصينية هونغتشان كوان (19 سنة)، التي حققت إنجازات أولمبية متميزة في منافسات السباحة بسن صغير، بأنها فكرت بالاعتزال باكراً وبشكل مفاجئ لأسباب نفسية وبسبب الضغط الكبير قبل وخلال المشاركة في البطولات العالمية.

وتحدثت نجمة السباحة الصينية هونغتشان كوان (19 سنة)، التي حصلت على لقب معجزة الغطس بسبب إنجازاتها المتميزة بسن الـ16 سنة فقط، وهي التي حققت ثلاث ميداليات ذهبية أولمبية، عن تفكيرها المبكر بالاعتزال بعد معاناتها مع صحتها النفسية، كما قالت إنها تعرضت لتدقيق شديد بشأن وزنها. وقالت باكية في حديث لمجلة "رنوو" الصينية، الاثنين: "بدأت دورتي الشهرية بعد أولمبياد باريس، ما تسبب في زيادة وزني رغم أنني كنت لا أتناول الطعام كثيراً".

وأضافت كوان في حديثها قائلةً: "بعد الأولمبياد، فكرت فعلاً في الاعتزال. كنت أريد ذلك بشدة، لكنني في النهاية رغبت في المواصلة والاستمرار في الغطس. في تلك الفترة، لم يكن الأمر داخل الفريق فقط، بل أيضاً لدى الرأي العام في الخارج. كنت أرى الناس كل يوم يقولون إنني سمينة. لكنني كنت بالفعل أجوّع نفسي. اتبعت حمية إلى حد شعرت أنني على وشك الانهيار. الجميع يعلم أن الوزن كابوس للغطاسات".

ويشمل الهوس بنجوم الرياضة في الصين تتبع تفاصيل حياتهم الشخصية والتنمر الإلكتروني على منافسيهم، وهو سلوك وصفته وسائل الإعلام الرسمية بـ"الولع السام"، وتعهدت السلطات بالتصدي له. وذكرت كوان في هذا الإطار أن منسوب الاهتمام والانتقادات الذي تعرضت لها جعلتها تخشى الكاميرات، وقالت: "كنتُ بلغت حدي. كنت مرهقة بدنياً ونفسياً وعاطفياً. كل شيء كان يتراكم معاً"، مؤكدة أن الإصابات زادت من صعوبة وضعها.

يُذكر أن السباحة الصينية، صاحبة الـ19 سنة حالياً، فازت بذهبية أولمبياد طوكيو 2021 عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها فقط، قبل إضافة ذهبيتين أخريين إلى سجلها في باريس 2024، وبعدما أصبحت من أشهر الرياضيين في الصين، توافدت الجماهير إلى مسقط رأسها في إقليم غوانغدونغ الريفي وتجمعت حولها في الفنادق.