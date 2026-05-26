كوامي يدخل التاريخ في رولان غاروس بفوزه على بطل أميركا 2014

- اللاعب الفرنسي الشاب مويس كوامي يحقق إنجازاً تاريخياً في بطولة رولان غاروس بفوزه على بطل أميركا المفتوحة السابق مارين سيليتش، ليصبح أصغر لاعب يفوز بمباراة في البطولات الكبرى منذ 17 عاماً. - كوامي، البالغ من العمر 17 عاماً، أظهر مهارة وجرأة لافتة على ملعب سيمون ماثيو، حيث لم يخسر أي شوط إرسال طوال المباراة، مما أثار إعجاب الجماهير. - يتدرب كوامي تحت إشراف اللاعب الفرنسي السابق ريتشارد غاسكيه، ويستعد لمواجهة الباراغواياني أدولفو دانيال فاليخو في المباراة القادمة، بعد صعوده السريع هذا الموسم وفوزه بثلاثة ألقاب في بطولات الاتحاد الدولي للتنس.

قدم اللاعب الفرنسي الصاعد مويس كوامي أوراق اعتماده بقوة على مسرح البطولات الأربع الكبرى للتنس، اليوم الثلاثاء، بفوزه على بطل أميركا المفتوحة السابق مارين سيليتش بنتيجة 7-6 (4) 6-2 6-1 في بطولة فرنسا "رولان غاروس"، ليصبح أصغر رجل يفوز بمباراة في الدور الرئيسي لإحدى البطولات الكبرى منذ 17 عاماً.

وبعد حصوله على بطاقة دعوة من المنظمين، بدا اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 17 عاماً هادئاً تماماً على ملعب سيمون ماثيو في مباراة الدور الأول، حيث خاض مباراته الافتتاحية له في البطولات الأربع الكبرى ضد لاعب يكبره بعشرين عاماً، وبلغ في السابق التصنيف الثالث عالمياً، كما كان بطلاً لأميركا المفتوحة رابع دورات الغراند سلام عام 2014 إلى جانب وصوله إلى نصف نهائي رولان غاروس الفرنسي عام 2022.

ولم ينجح المصنف رقم 46 عالمياً في مجاراة المراهق الذي يتمتع بجرأة كبيرة، بعدما أظهر سرعة ومهارة في الضربات الساقطة والمتقنة، ليتفاعل معه المشجعون بشكلٍ لافتٍ في المدرجات، ليتابع المصنف رقم 318 المجموعة الأولى النارية من خلال "التاي بريك"، قبل أن يسيطر على المباراة لاحقاً ويسير بخطى ثابتة نحو الفوز.

وقال كوامي من على أرض الملعب: "لم يكن الأمر سهلاً. أحاول دائماً التركيز على اللحظة الحالية وعدم التفكير كثيراً في النتيجة. اليوم نجحت في فعل ذلك بشكل جيد للغاية"، ولم يخسر كوامي أي شوط إرسال طوال المباراة، وفي سن 17 عاماً وشهرين، أصبح كوامي أصغر لاعب يفوز بمباراة في البطولات الأربع الكبرى منذ أن وصل الأسترالي برنارد توميتش إلى الدور الثاني في أستراليا المفتوحة 2009، كما بات أيضاً أصغر لاعب يتجاوز الدور الأول في بطولة رولان غاروس منذ أن حقق الروماني دينو بيسكاريو هذا الإنجاز في عام 1991 عندما كان عمره 17 عاماً وشهراً واحداً.

وأضاف كوامي: "إنه شعور مليء بالمشاعر، إنه أمر استثنائي، قبل انطلاق هذه البطولة لم أكن أعرف ما الذي ينتظرني. لقد عملت أنا وفريقي بجد لنكون في أتم الاستعداد"، يُذكر أنّ اللاعب الشاب يتدرب تحت قيادة اللاعب الفرنسي السابق ريتشارد غاسكيه، وهو الذي سيواجه في المباراة القادمة الباراغواياني أدولفو دانيال فاليخو الذي تأهل بعد انسحاب المصنف العشرين كاميرون نوري بسبب الإصابة.

ويُمثل هذا الإنجاز الرائع لكوامي تتويجاً لصعوده السريع هذا الموسم، فقد فاز اللاعب الفرنسي بثلاثة ألقاب في بطولات الاتحاد الدولي للتنس - المستوى الثالث في التنس الاحترافي - وحصل على العديد من بطاقات الدعوة في الجولة الرئيسية، بما في ذلك بطولتا ميامي ومونت كارلو ماسترز، وحول ذلك ختم: "ربما ساعدتني كلّ الخبرة التي اكتسبتها في ميامي ومونت كارلو قليلاً. من الناحية الفنية، شعرت بهدوء كبير. كنت أعلم أنني جاهز، وشعرت بحالة جيدة ذهنياً وبدنياً".