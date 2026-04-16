- اشتعل الخلاف بين فينيسيوس جونيور وجود بيلنغهام بعد تدخل فينيسيوس في هجمة مرتدة لريال مدريد، مما أفشل فرصة بيلنغهام للتسجيل أمام بايرن ميونخ، وأدى إلى تبادل كلمات حادة بين اللاعبين. - فينيسيوس جونيور لم يتقبل انتقادات بيلنغهام، ورد بغضب قائلاً: "ماذا تريد مني؟ أغلق فمك"، مما زاد من حدة التوتر في المباراة التي شهدت طرد كامافينغا وتلقي ريال مدريد هدفين متتاليين. - فشل المدرب ألفارو أربيلوا في إدارة التوتر بين اللاعبين، مما أدى إلى فقدان التركيز واستغلال بايرن ميونخ للوضع بتسجيل هدفين، ليحسم التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

لم يتقبل نجم نادي ريال مدريد الإسباني، البرازيلي فينيسيوس جونيور، الانتقادات الحادة التي وجهها زميله الإنكليزي جود بيلنغهام، الذي عبّر عن خيبة أمله من عدم قدرته على استغلال التمريرة العرضية التي قام بها الفرنسي كيليان مبابي أمام بايرن ميونخ الألماني، الذي انتزع بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه بمجموع المواجهتين (6-4)، ضمن منافسات ربع نهائي المسابقة القارية أمس الأربعاء.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، الخميس، أن شرارة الخلاف بين فينيسيوس جونيور وجود بيلنغهام اشتعلت بعدما تدخل النجم البرازيلي في الهجمة المرتدة لنادي ريال مدريد، وأفشل فرصة الإنكليزي، الذي كان في موقف أفضل لوضع الكرة في شباك حارس مرمى بايرن ميونخ مانويل نوير، الأمر الذي دفعه إلى إطلاق العديد من الكلمات التي تظهره وهو يطلق عبارات مباشرة صوب مهاجم الفريق الملكي.

وأوضحت أن فينيسيوس جونيور لم يتردد نهائياً في التعبير عن غضبه الكبير من الكلمات التي تحدث بها جود بيلنغهام، وسارع إلى مواجهة الإنكليزي بقوله: "ماذا تريد مني؟ ماذا تريد؟ أغلق فمك"، ما يعني أن البرازيلي كان السبب الحقيقي وراء إشعال الخلافات في ملعب "أليانز أرينا"، الذي شهد في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء طرد الفرنسي إدواردو كامافينغا، وتلقي شباك حارس المرمى الأوكراني أندريه لونين هدفين متتاليين.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن جود بيلنغهام لم يرد على ما تفوه به زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور، واكتفى بالعودة إلى مكانه داخل الملعب ومواصلة اللقاء الذي فشل فيه المدرب ألفارو أربيلوا بالتعامل مع نجومه في الدقائق الأخيرة، التي كان من المفترض أن يتصفوا فيها بالهدوء ويذهبوا إلى الأشواط الإضافية، لكن الخلافات وحالة الطرد أخرجت جميع لاعبي الفريق الملكي عن التركيز، الأمر الذي استغله بايرن ميونخ بتسجيله هدفين متتاليين، وحسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه الآن باريس سان جيرمان الفرنسي.