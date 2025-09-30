- شهد ديربي مدريد بين أتلتيكو وريال مدريد أحداثاً مثيرة، حيث انتهت المباراة بفوز أتلتيكو (5-2)، وشهدت مشادات كلامية بين فينيسيوس جونيور وكوكي، حيث اتهم فينيسيوس كوكي بتسريب الأحاديث للصحافة. - تدخل كيليان مبابي وروبن لو نورماند لتهدئة الأجواء، لكن كوكي استمر في استفزاز فينيسيوس بالإشارة إلى مبابي كلاعب أفضل، مما زاد من حدة التوتر بين اللاعبين. - المباراة لم تخلُ من جدل آخر بين رودريغو غوس وجوليانو سيميوني، حيث اتهم رودريغو سيميوني بالتواطؤ لإضاعة الوقت، بينما حقق أتلتيكو فوزاً مهماً على ريال مدريد.

شهدت مباراة الديربي بين أتلتيكو مدريد وجاره ريال مدريد، التي أقيمت يوم السبت الماضي، على ملعب ميتروبوليتانو، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، أحداثاً مثيرة داخل المستطيل الأخضر، إذ لم يكن اللقاء، الذي انتهى بفوز "الروخيبلانكوس" بنتيجة (5-2)، مجرد مواجهة كروية، بل حمل معه كواليس ساخنة على مستوى المشادات الكلامية، كان أبرزها بين الإسباني كوكي (33 عاماً) والبرازيلي فينيسيوس جونيور (25 عاماً).

ونشرت صحيفة سبورت الإسبانية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل المشادة بين فينيسيوس وكوكي، التي اندلعت بعدما صنع البرازيلي الهدف الثاني للنجم التركي، أردا غولر، في الدقيقة الـ 36، ورغم البداية الإيجابية، انشغل فينيسيوس في مشادات متكررة مع لاعبي أتلتيكو مدريد، الذين يعرفون جيداً نقاط ضعفه الذهنية، وكيفية إخراجه عن تركيزه. وأثناء الجدال، اتهم فينيسيوس منافسه كوكي بأنه يسرب للصحافة كل ما يدور بينهما داخل الملعب، وقال له علناً: "أنت دائماً تتحدث للصحافة، كل ما أقوله تبلغه للصحافة"، في مشهد التقطته الكاميرات بوضوح.

وأضافت الصحيفة أن النقاش ازداد حدة حتى تدخل الثنائي كيليان مبابي وروبن لو نورماند للفصل بين اللاعبين، لكن كوكي لم يُضع الفرصة لمواصلة استفزاز فينيسيوس، إذ استغل قائد أتلتيكو مدريد الموقف ليضرب منافسه على وتر حساس، مشيراً إلى مبابي باعتباره اللاعب الأفضل، والأكثر حسماً داخل ريال مدريد، ولكن رد فينيسيوس قائلاً: "نعم، نعم، لكنه يلعب معي، سنفوز بكل شيء"، إلا أن كوكي أصر على المضي قدماً، وأعاد الإشارة إلى مبابي، قبل أن يضع يده على فمه بحركة الأكل ساخراً: "سيأكلك، سيخطف منك الأضواء".

ولم تقتصر المشادات في هذه المباراة على هذا الثنائي فقط، إذ شهدت المواجهة جدلاً آخر بين مهاجم ريال مدريد، البرازيلي رودريغو غوس، ولاعب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني جوليانو سيميوني، نجل المدرب دييغو سيميوني، إذ اتهمه رودريغو بالتواطؤ مع أحد جامعي الكرات لإضاعة الوقت، وذلك في وقت كان أصحاب الأرض متقدمين في النتيجة على فريق المدرب الإسباني، تشابي ألونسو.

ويجدر بالذكر أن الكلمة العليا في هذا اللقاء كانت من نصيب أتلتيكو مدريد، الذي ألحق بغريمه ريال مدريد أول هزيمة له هذا الموسم في الدوري الإسباني بنتيجة ثقيلة (5-2)، وجاءت الخسارة بعد سلسلة مثالية للملكي حقق خلالها ستة انتصارات متتالية في "الليغا"، قبل أن يتعثر في أول اختبار جاد أمام كتيبة دييغو سيميوني، التي قدمت أداءً منضبطاً وفعالاً، وبذلك، فشل تشابي ألونسو في ثاني اختبار كبير له مع ريال مدريد، بعدما كان قد تلقى خسارة قاسية أيضاً أمام باريس سان جيرمان (0-4)، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.