كواليس مباراة قطر وكندا.. من الهاتريك إلى اعتذار مادبو وتصرفات مارش

- شهدت مباراة قطر وكندا في كأس العالم 2026 أحداثاً مثيرة، حيث انتهت بفوز كندا 6-0 بحضور رئيس الوزراء الكندي. تعرض إسماعيل كونيه لإصابة قاسية بعد تدخل من عاصم مادبو، الذي تلقى بطاقة حمراء رغم عدم تعمده. - أثار مدرب كندا جيسي مارش الجدل بتصرفاته بعد إصابة كونيه، معبراً عن استيائه من ردود فعل الجهاز الفني القطري. مادبو اعتذر شخصياً لكونيه، مؤكداً عدم تعمده التسبب في الإصابة. - حققت كندا فوزها الأول في البطولة بفضل أهداف لارين وديفيد وصليبا ومناع، وباتت بحاجة للتعادل مع سويسرا لتصدر المجموعة والتأهل للدور الثاني.

عرفت مباراة منتخب قطر ومضيفه الكندي في ثاني جولات منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المثيرة إلى جانب بعض الأرقام واللحظات المؤثرة، وذلك حين أقيمت على ملعب "بي سي بلايس" في مدينة فانكوفر بحضور رئيس الوزراء الكندي مارك كارني

إصابة قاسية وتأثّر مادبو لاعب قطر

، وانتهت بسداسية نظيفة لصالح المضيف.

تعرّض اللاعب إسماعيل كونيه من طرف منتخب كندا لإصابة قاسية للغاية، بعد تدخلٍ من قبل القطري عاصم مادبو، لكن الأخير لم يصدق ما حصل، وبدا متأثراً للغاية باللقطة، حين وقف بعيداً عن المشهد وعلامات الحزن الشديد على محياه، ليتلقى مساندة من زملائه وبعض لاعبي منتخب كندا لإدراكهم أنّه لم يفعل ذلك عن عمد. وعلى إثرها، أقدم حكم المباراة على رفع البطاقة الحمراء بوجهه، في حين خرج نجم ساسولو الإيطالي من أرضية الميدان على النقالة إلى المستشفى مقدّماً التحية للجماهير.

تصرفات المدرب جيسي مارش واعتذار مادبو

تسبب المدير الفني لمنتخب كندا لكرة القدم الأميركي جيسي مارش بمناوشات بعد خروج كونيه من أرض الملعب، قبل أن يتكرر الموقف نفسه بعد نهاية المباراة بسبب غضبه مما حصل رغم أنّ مادبو لم يتعمّد ذلك، وحتى خلال حديثه مع مدرب قطر الإسباني جولين لوبيتيغي، بدت عليه علامات الامتعاض، ليغادر بطريقة غريبة، ويتجه صوب مشجعي الفريق الأحمر ويُشير إلى أنّه فاز بسداسية في مشهد أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

كرة عالمية منتخب كندا يحقق فوزا كبيرا على نظيره القطري بسداسية

حاول المدرب التقليل من ردّة فعله في تصريحات بعد المواجهة، لكن مارش أعرب عن استيائه من ردّة فعل الجهاز الفني واللاعبين البدلاء في منتخب قطر بسبب احتجاجهم بشدّة على تلقي مادبو البطاقة الحمراء بدلاً من الصفراء التي أُشهرت في وجهه ببداية الأمر، ليتغير الموقف عقب مراجعة اللقطة. وقال في المؤتمر الصحافي: "دعوني أوضح أمراً مهماً: اللاعب اعتذر لإسماعيل، بل دخل إلى غرفة الملابس واعتذر له شخصياً، وأبلغ إسماعيل الفريق بذلك. لا أعتقد أنه كان يقصد تنفيذ تدخل بهذه القسوة أو التسبب في موقف بهذه الخطورة، لذلك لا ألومه على ذلك، لكنني لا أفهم ردّة فعل الجهاز بأكمله ومحاولتهم إثارة جدل حول استحقاق البطاقة الحمراء، في حين أن خطأً واضحاً أدى إلى كسر ساق لاعب. كان ذلك تصرفاً غريباً".

جيسي مارش مدرب كندا 🇨🇦😳 pic.twitter.com/OuDXdl43VB — عمرو (@bt3) June 19, 2026

الانتصار الأول والهاتريك

حققت كندا فوزها الأول في ثالث مشاركة لها في العرس العالمي، وسجل كايل لارين (16) وجوناثان ديفيد (29 و45+3 و90+2) والبديلان نايثن صليبا (64) ومحمد مناعي (75 بالخطأ في مرمى منتخب بلاده) أهداف كندا لتحقق فوزاً غير مسبوق، وباتت بحاجة إلى التعادل فقط أمام سويسرا في مباراتها الأخيرة لاعتلاء صدارة المجموعة والتأهل للمرة الأولى للدور الثاني. وبعد احتفاله المستفز، اعتبر مارش أنّه عبّر عن فرحة جماهير منتخب كندا بفضل الفوز التاريخي لأن اللحظات كانت استثنائية رغم إصابة كونيه.