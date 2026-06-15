كواليس خلافات اتحاد كرة القدم التونسي بشأن مصير المدرب لموشي

- عقد الاتحاد التونسي لكرة القدم اجتماعاً في المكسيك لمناقشة مستقبل المدرب صبري لموشي بعد الخسارة أمام السويد في كأس العالم 2026، وسط انتقادات ومطالبات بإقالته. - هناك انقسام داخل الاتحاد حول إقالة لموشي، حيث يؤيد معظم الأعضاء القرار، بينما يطالب عضو مؤثر بالتريث، مع اقتراح اسم منذر الكبير كبديل محتمل رغم عدم الإجماع عليه. - تواجه الاتحاد صعوبات مالية وإدارية في فسخ عقد لموشي، مع احتمالية استمرار المدرب بسبب الوضع المالي الصعب، وتوقعات بحسم القرار قريباً بعد اجتماع ثانٍ.

عقد أعضاء الاتحاد التونسي لكرة القدم، الموجودون في المكسيك، اجتماعاً هاماً من أجل التباحث بشأن مستقبل الجهاز الفني بقيادة صبري لموشي، وذلك بعد الخسارة الثقيلة أمام السويد بنتيجة (5ـ1) فجر الاثنين في بداية مشوار "نسور قرطاج" في كأس العالم 2026، وهي خسارة عرضت الاتحاد لانتقادات قوية في تونس، إذ طالب المتابعون بإقالة المدرب في انتظار حسم مصير الاتحاد لاحقاً بما أنه حُمّل جانباً كبيراً من مسؤولية الإخفاق في المهمة.

وأكد مصدر خاص مقرب من الاتحاد التونسي لكرة القدم لـ"العربي الجديد"، أن هناك انقساماً بشأن حسم مستقبل لموشي مع منتخب تونس، إذ يؤيد معظم الأعضاء إقالته، في وقت طالب في عضو مؤثر، بالتريث قبل حسم القرار النهائي لاعتبارات عديدة، رغم وجود اقتناع كاملٍ، بأن استمرار لموشي مدرباً لن يخدم منتخب تونس كثيراً.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أن أول الصعوبات تكمن أساساً في إيجاد مدرب يقود "نسور قرطاج" في مباراة اليابان يوم الأحد المقبل، وقد تمّ اقتراح المدير الفني منذر الكبير، الذي يُرافق المنتخب التونسي في كأس العالم ولكن لم يحصل إجماع عليه بحكم أن تجربته السابقة مع "نسور قرطاج" لم تكن موفقة في نهايتها، وبقية الأسماء المحلية توجد في تونس، وبالتالي لن تلتحق بالوفد إلا قبل ساعات من المباراة، دون نسيان مشكل الحصول على التأشيرة، كما طُرح إشكال ثانٍ يهم الجانب المالي في حال فسخ عقد لموشي دون الحصول على موافقته، فالتوصل إلى قطيعة بالتراضي يبدو الخيار الأنسب ولكن المدرب قد يرفض هذا الخيار.

كرة عربية لموشي في مرمى الانتقادات بعد خسارة تونس وتحميل اللاعبين المسؤولية

وفي حين أكد المصدر نفسه عدم التفاوض حتى الساعات القليلة الماضية مع لموشي بشأن إمكانية فسخ العقد، شدد على أن الاتحاد التونسي لن يقوم بهذه الخطوة إلا بعد الاتفاق مع مدرب جديد، ذلك أن فرضية استمرار لموشيي، ورغم أنها تبدو ضعيفة للغاية، تبقى قائمة أمام الوضع المالي الصعب الذي يعاني منها الاتحاد، ووجود مشاكل جانبية أخرى، مثل الجهاز الفني المساعد له الذي قد يرفض العمل مع المدرب الجديد. ويتوقع أن يُحسم مصير المدرب في الساعات المقبلة بعد اجتماع ثانٍ لأعضاء الاتحاد، بنهاية المشاورات بشأن العثور على المدرب البديل والذي قد يكون أجنبياً. وتواصل عضو من الاتحاد التونسي مع مدرب منتخب تحت 23 عاماً، أنيس بوجلبان، لمعرفة قدرته على الالتحاق بالوفد، ولكن اتضح أن بوجلبان لا يملك تأشيرة للسفر.