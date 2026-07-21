كواليس المشادة بين مبابي ورئيس الاتحاد الفرنسي

- اندلع خلاف حاد بين قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي ورئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو حول الشروط المالية والمكافآت قبل كأس العالم 2026، مما أثر على استعدادات الفريق. - تركزت الخلافات على تأخير صرف المكافآت حتى بلوغ نصف النهائي، وهو ما اعتبره اللاعبون خطوة للوراء، حيث عبر مبابي عن رفضه لهذا النظام الجديد. - رغم عدم وجود تفاعل رسمي، إلا أن التوترات بين اللاعبين والإدارة ألقت بظلالها على استعدادات المنتخب، مما أشار إليه المدرب ديديه ديشان بعد البطولة.

اندلع جدال حاد بين قائد منتخب فرنسا، كيليان مبابي (27 عاماً)، ورئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، قبل انطلاق الرحلة إلى كأس العالم 2026، التي حصل في نهايتها منتخب فرنسا على المركز الرابع بخسارته في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع أمام منتخب إنكلترا بنتيجة (4ـ6). وقد تسربت أخبار قبل سفر منتخب فرنسا إلى الولايات المتحدة، لتؤكد وجود خلاف حاد بين اللاعبين والاتحاد، بسبب بعض المسائل التي تهم الجوانب المالية، وكذلك حصة عائلات اللاعبين من التذاكر في المباريات.

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، الثلاثاء، أبدى قائد المنتخب الفرنسي معارضة شديدة لبعض القرارات التي اتخذها رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو. وتركزت الخلافات، بحسب التقارير، حول إدارة الفريق والشروط المالية المتعلقة بالمنح التي سيحصل عليها اللاعبون خلال البطولة حسب النتائج التي سيحققها المنتخب الفرنسي. ووقع أحد أبرز الأحداث في الثاني من يونيو/حزيران 2026، في كليرفونتين، خلال الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي جاء لتشجيع المنتخب الفرنسي قبل مغادرته إلى بوسطن، حيث كان من المقرر أن يستعد للمشاركة في البطولة. وبينما جرى هذا الاجتماع الرسمي في جو ودي، إلا أنه عطل بشكل غير مباشر اجتماعاً هاماً كان مقررًا بين فيليب ديالو وقادة المنتخب.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي المسائل المالية الأخرى التي أدت إلى تفاقم الخلاف بين مبابي والاتحاد الفرنسي؟ كيف أثرت هذه المشادة على أداء منتخب فرنسا في كأس العالم 2026؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ووفقاً للصحيفة، وصل رئيس الاتحاد الفرنسي متأخراً إلى هذا الاجتماع، الذي ركز على مكافآت الأداء، مما أثار استياءً بين اللاعبين. وبمجرد تقديم اقتراحه، تصاعدت حدة التوتر. فعلى عكس النسخ السابقة، لن تُصرف المكافآت إلا في حال تأهل الفريق إلى الدور نصف النهائي، بينما كانت تُصرف تقليديًا بدءًا من دور الستة عشر. وقد اعتبر لاعبو المنتخب الفرنسي المخضرمون هذا النظام الجديد للمكافآت خطوةً إلى الوراء. وسارع كيليان مبابي الذي كان حاضراً بصفته قائدًا ومتحدثاً باسم الفريق، إلى التعبير عن رفضه. وبحسب الصحيفة، قال المهاجم لفيليب ديالو: "سيدي الرئيس، هذه أول بطولة كأس عالم لك، وهذه الثالثة لي. هل تعتقد أن بلوغ دور الستة عشر أو ربع النهائي لا قيمة له؟".

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ويُظهر هذا التدخل رغبة بطل كأس العالم 2018 في الدفاع عن مصالح اللاعبين ضد قرارات الاتحاد، كما يرمز هذا الحوار إلى العلاقة المتوترة أحيانًا بين اللاعبين والإدارة في الفترة التي سبقت كأس العالم. ورغم عدم صدور أي تفاعل رسمي من أي من الأطراف المعنية بهذه التسريبات، إلا أن هذه القضية تسلط الضوء على الاستعدادات التي جرت خلف الكواليس للمنتخب الفرنسي، والتي لم تكن جيدة على الإطلاق. وقد لمّح المدرب ديديه ديشان، في تصريحات إعلامية بعد نهاية المشاركة الفرنسية، أن الظروف لم تكن مثالية في محيط المنتخب الفرنسي في بعض الفترات، دون أن يكشف عن حقيقة هذه الظروف.