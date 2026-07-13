كواليس العرض المُقدَّم لجذب ليبرون جيمس إلى ووريورز

- يتنافس العديد من الأندية في دوري السلة الأميركية للمحترفين لاستقطاب ليبرون جيمس، مع تركيز خاص من نادي غولدن ستايت ووريورز، حيث كشف درايموند غرين عن عرض خاص لجذب جيمس قبل موسم 2026-2027. - أعلن ليبرون جيمس، أحد أعظم أساطير الدوري، عن مغادرته لوس أنجليس ليكرز، مما يجعله لاعباً حراً مع احتمالية انضمامه إلى ووريورز أو أندية أخرى مثل كليفلاند كافالييرز وميامي هيت. - رغم بلوغه 41 عاماً، أكد جيمس استمراره في اللعب لموسمه الـ24، بينما أشار غرين إلى أن حديثه مع جيمس قد يجعله يفكر في الانضمام إلى ووريورز.

تتصارع عدة أندية في دوري السلة الأميركية للمحترفين من أجل خطف الأسطورة، ليبرون جيمس (41 سنة)، وعلى رأسها نادي غولدن ستايت ووريورز، وهو الأمر الذي دفع نجم الفريق، درايموند غرين، إلى الكشف عن تفاصيل عرض خاص لجذب جيمس قبل انطلاق الموسم الجديد 2026-2027.

وكشف لاعب نادي غولدن ستايت ووريورز درايموند غرين عن عرض قدَّمه لاستقطاب ليبرون جيمس إلى فريقه، وذلك في مدونته الصوتية (بودكاست)، على أمل أن يلعب الموسم المقبل إلى جانب أفضل مسجّل في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي، وقال غرين: "سأكون مُقصِّراً إذا لم أغتنم الفرصة لأقدِّم عرضي. سأكون مجنوناً إذا أمضينا معاً هذا الوقت من دون أن أقول له، يا رجل، يجب أن نتحدث. ماذا يجري؟ ماذا سنفعل؟ بالطبع فعلت ذلك، وبالطبع كان العرض قوياً. هل سيغيِّر ذلك شيئاً؟ هل سيدفع الأمور إلى الأمام؟ لا أعلم. آمل ذلك".

وكان ليبرون جيمس، أحد أفضل أساطير دوري السلة الأميركي للمحترفين والمتوَّج بطلاً للدوري أربع مرات والحائز جائزة أفضل لاعب أربع مرات أيضاً، أعلن أنه سيغادر لوس أنجليس ليكرز، ما جعله لاعباً حراً للموسم المقبل مع ترجيح انضمامه إلى ووريورز أو أندية سابقة مثل كليفلاند كافالييرز وميامي هيت، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز ومينيسوتا تيمبروولفز، ورغم بلوغه الـ41، أكد جيمس في نهاية الشهر الماضي أنه سيواصل اللعب وسيخوض موسمه الـ24 في الدوري.

في المقابل، استبعد غرين أن يكون ليبرون جيمس اتخذ قراره النهائي بعد بشأن فريقه المقبل، لكنه أشار إلى أن حديثه ربما جعله يفكر في الحياة مع ووريورز، وأكد في حديثه خلال البرنامج: "مع الأمور التي شاركتها معه، أعتقد بالتأكيد أنها ستجعل ذهنه يعمل قليلاً. لا أعتقد أن قراراً قد اتُّخذ بعد، لكن إذا كان هناك قرار بالفعل، فسيجعلك ذلك تعيد التفكير فيه".