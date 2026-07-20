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كواليس اشتباك مؤسف في ختام نهائي 2026..باريديس الغاضب بعد هزيمة الأرجنتين

كرة عالمية
واشنطن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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20 يوليو 2026
باريديس خلال لحظة الاشتباك، 19 يوليو 2026 (هوغو ريفيرا/Getty)
باريديس خلال لحظة الاشتباك، 19 يوليو 2026 (هوغو ريفيرا/Getty)
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جرت المباراة النهائية لكأس العالم 2026، التي فازت فيها إسبانيا على الأرجنتين 1-0 في الشوط الإضافي الثاني، وسط أجواء حماسية. ولم تكن ردة الفعل بعد المباراة استثناءً: فقد انفجر الأبطال الجدد فرحاً، مصحوبين بهتافات استفزازية، وكان نجم منتخب الأرجنتين، لياندرو باريديس أول من فقد أعصابه.

وبحسب تقرير موقع قناة "تي واي سي" الأرجنتينية، الأحد، ففور إطلاق صافرة النهاية، رصدت كاميرات التلفزيون إريك غارسيا وهو يصرخ في منتصف الملعب مع بعض زملائه. وفي غضون ثوانٍ، ظهر اللاعب الأرجنتيني وسط تجمع لاعبي إسبانيا، وأمسك غارسيا من رقبته، غير آبه بوجود أحد الحكام المساعدين على مقربة من الواقعة. وبحسّه السريع، تدخل المدرب ليونيل سكالوني سريعاً للفصل بينهما، وفعل مساعده والتر صامويل الشيء نفسه، قبل أن يحاول غافي أيضاً الاشتباك مع باريديس. ومع وجود تياغو ألمادا وسط الفوضى، أمسك لاعب بوكا جونيورز، بقميص لاعب برشلونة وطرحه أرضاً.

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ولحسن الحظ، لم يتطور الموقف المتوتر، واستمرت احتفالات الإسبان، في المقابل، جلس لاعبو الأرجنتين، بمن فيهم باريديس، على خط التماس، وقد بدت عليهم علامات الحزن والدموع تنهمر على وجوههم، بعد أن أفلت اللقب من بين أيديهم. ورغم أن الواقعة حدثت بعد انتهاء المباراة ودون وجود الكرة في اللعب، فإن الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش دوّن اعتداءات باريديس في تقريره، قبل أن يشهر البطاقة الحمراء في وجهه بعد نهاية اللقاء.

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