كواسي أبياه يضطر لتغيير قائمة منتخب السودان بعد مباراة الجزائر

اضطر المدير الفني لمنتخب السودان، الغاني جيمس كواسي أبياه (65 سنة)، لإجراء تعديل عاجل في قائمة "صقور الجديان" المشاركة في بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في المغرب حتى 18 يناير/كانون الثاني القادم، وجاء هذا القرار بعد الخسارة الثقيلة للمنتخب أمام نظيره الجزائري بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة، التي تضمّ أيضاً منتخبَي غينيا الاستوائية وبوركينا فاسو.

وأعلن المنتخب السوداني لكرة القدم، أمس الخميس، أن الجهاز الفني قرّر استبعاد المهاجم موسى حسين كانتي، واستدعاء اللاعب عبد الصمد منن بدلاً عنه، وجاء هذا التغيير نتيجة للإصابة التي تعرض لها موسى حسين خلال الحصة التدريبية الأولى للمنتخب السوداني في المغرب، إذ أثبتت الفحوصات الطبية تعرضه لالتواء في الكاحل الأيمن مع تمدّد في الأربطة، وبناءً على تشخيص دقيق من الطاقم الطبي، قرر كواسي أبياه تعديل قائمة اللاعبين وفق اللوائح الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، خاصة وأنه لن يكون متاحاً للمشاركة طوال الأسابيع القليلة القادمة.

وأكد المنتخب السوداني في بيان رسمي نشره عبر صفحته على موقع فيسبوك: "بناءً على تقرير طبي، ووفقاً لما تسمح به لوائح كأس أمم أفريقيا، قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني تعديل قائمة اللاعبين، باستبدال اللاعب موسى حسين كانتي، وإدراج اللاعب عبد الصمد منن بدلاً عنه، وكان موسى قد خضع لفحوصات طبية بعد إصابته في المران الأول للمنتخب بالمغرب، وتبيّن أنه يحتاج إلى العلاج والراحة لمدة ثلاثة أسابيع".

وجدير بالذكر أنّ منتخب السودان يحتل المركز الرابع والأخير بترتيب المجموعة الخامسة بعد الخسارة الكبيرة أمام الجزائر بثلاثية نظيفة، ويسعى المدرب كواسي أبياه إلى تعويض هذا الإخفاق في الجولة الثانية، إذ سيواجه رفاق محمد عبد الرحمن الغربال منتخب غينيا الاستوائية يوم الأحد القادم على ملعب محمد الخامس، قبل أن يختتم مرحلة المجموعات بملاقاة بوركينا فاسو يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري بنفس الملعب، ساعياً لتسجيل حضور قوي في البطولة رغم البداية الصعبة.