كهربا يسجل أجمل أهداف الدوري المصري

- سجل محمود كهربا هدفاً رائعاً بالكعب في الدقيقة 81 بعد نزوله كبديل، ليقود إنبي للفوز 2-0 على سموحة في الدوري المصري، ويُتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة رغم مشاركته القصيرة. - الهدف المميز يُعتبر دفعة قوية لكهربا بعد مسيرة مليئة بالتحديات، حيث يسعى لتعويض الفشل السابق ودعم فريقه في المباريات الحاسمة، بعد تجارب متنوعة في الدوريات العربية والأوروبية. - انضم كهربا حديثاً لإنبي بعد تجربة مع القادسية الكويتي، وسبق له اللعب مع الأهلي والزمالك والاتحاد الليبي والسعودي، بالإضافة إلى تجارب في تركيا والبرتغال وسويسرا.

سجل مهاجم نادي إنبي، المصري محمود كهربا (31 عاماً)، هدفاً مميزاً قد يكون الأفضل في مسيرته الاحترافية، وهو من بين أفضل الأهداف في الموسم الحالي. وساهم لاعب الأهلي سابقاً، في انتصار فريقه بنتيجة (2ـ0) على سموحة اليوم الثلاثاء، في منافسات الأسبوع الأول من المرحلة الحاسمة في الدوري المصري لكرة القدم.

ودفع مدرب إنبي، بالمهاجم المخضرم في الدقيقة 80، وفي أول لمس للكرة، غالط كهربا الحارس في الدقيقة 81. وتلقى الكرة داخل منطقة الجزاء، وبدل التعامل معها بطريقة كلاسيكية، اختار أن يستعين بكعبه من أجل مغالطة الحارس، وكسب التحدي محرزاً هدفاً رائعاً أمّن انتصار فريقه، ومكنه من الحصول على جائزة أفضل لاعب في المواجهة، رغم أنه شارك لفترة قصيرة نسبياً، غير أن روعة الهدف ساعدته على الحصول على هذا التكريم. ومن شأن هذا الهدف أن يعطي اللاعب دفعة قوية خلال المباريات المقبلة، حتى يُساعد فريقه ويعوض الفشل الذي رافق مسيرته في المواسم الأخيرة، بعدما أحدث الكثير من الأزمات في مختلف التجارب التي شهدتها مسيرته.

وافتتح كهربا عدّاد أهدافه في التجربة الجديدة، بعد انضمامه إلى الفريق أخيراً إثر نهاية التجربة مع القادسية الكويتي. وقد خاض النجم المصري في المواسم الأخيرة تجارب مختلفة بين العديد من الدوريات العربية، أبرزها مع الأهلي والزمالك في مصر، إضافة إلى الاتحاد الليبي والاتحاد السعودي إضافة إلى تجارب أوروبية بين تركيا والبرتغال وسويسرا، قبل أن يعود إلى الفريق الذي نشأ فيه ويدعم فرص إنبي في المباريات الحاسمة من الدوري المصري.