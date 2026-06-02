كندا في مونديال 2026.. استضافة الحدث والبحث عن الانتصار الأول

يُعد منتخب كندا أحد الفرق المُضيفة لمنافسات بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام هذا الصيف، بعدما أوقعته القرعة في المجموعة الثانية، التي تضم قطر، البوسنة والهرسك وسويسرا، ما يعني أن الطريق أمام كتيبة المدرب الأميركي جيسي مارش مفتوحة لتحقيق الانتصار التاريخي الأول.

ولا يملك منتخب كندا سجلاً كبيراً في بطولات كأس العالم، بعدما شارك في مناسبتين سابقاً في عامي 1986 و2022، من دون تحقيق أي انتصار، رغم أن الفريق سبق له الصعود على منصة التتويج، بعدما حسم لقب بطولة الكأس الذهبية (الكونكاكاف) مرتين، الأولى في عام 1985 والثانية في عام 2000، بالإضافة إلى احتلال هذا الفريق المركز الثلاثين في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وفي مونديال 1986، تجرع منتخب كندا ثلاث هزائم متتالية، على يد فرنسا، المجر وروسيا (الاتحاد السوفييتي سابقاًً)، قبل أن يعود بعد 36 عاماً ويظهر للمرة الثانية في تاريخه خلال بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر عام 2022، لكن رفاق نجم بايرن ميونخ ألفونسو ديفيز عادوا إلى الخسارة في ثلاث مباريات أمام بلجيكا، كرواتيا والمجر، ليخرجوا من مرحلة المجموعات.

ويعتمد منتخب كندا على خبرة مدربه الأميركي جيسي مارش، الذي تولى مهمته في عام 2024، بعدما خاض العديد من التجارب في مسيرته مع أندية مثل/ نيويورك ريد بولز، سالزبورغ، لايبزيغ وليدز يونايتد الإنكليزي، واستطاع صاحب الـ52 عاماً قيادة كتيبته إلى نصف نهائي بطولة كوبا أميركا 2024 في الظهور الأول لهذا المنتخب.

ويعلم الجهاز الفني لمنتخب كندا أن الاعتماد سيكون على عدد من المواهب الشابة، لكن التركيز سيكون على الهدّاف التاريخي للفريق برصيد 39 هدفاً، وهو المهاجم جوناثان ديفيد، الذي عانى كثيراً في موسم 2025-2026 مع نادي يوفنتوس الإيطالي، لكنه يبقى أمل جماهير بلاده، التي تطمح إلى رؤية تحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركة منتخبها في بطولة كأس العالم.

ويخوض منتخب كندا أول مواجهة في بطولة كأس العالم 2026 ضد البوسنة والهرسك يوم 12 يونيو/حزيران، وهي فرصة جيدة لكتيبة المدرب جيسي مارش لتحقيق الانتصار أو التعادل قبل المباراة الثانية أمام منتخب قطر يوم 18 من الشهر نفسه، فيما سيكون الختام في اختبار صعب للغاية ضد سويسرا يوم 24 يونيو.