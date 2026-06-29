كندا تكتب التاريخ وتبلغ ثمن نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخها

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العربي الجديد

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العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
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29 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 00:33 (توقيت القدس)
لقطة خلال لقاء جنوب أفريقيا وكندا، 28 يونيو 2026 (سارة ستير/Getty)
لقطة خلال لقاء جنوب أفريقيا وكندا، 28 يونيو 2026 (سارة ستير/Getty)
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- تأهل منتخب كندا لأول مرة في تاريخه إلى دور الـ 16 من كأس العالم 2026، بعد فوزه على جنوب أفريقيا بهدف دون رد في مباراة مثيرة أقيمت في لوس أنجليس.
- سيطر المنتخب الكندي على المباراة، حيث أضاع فرصًا عديدة في الشوط الأول، بينما تألق حارس جنوب أفريقيا في التصدي للهجمات الكندية.
- سجل ستيفن أوستاكيو هدف الفوز في الوقت المضاف، ليحقق إنجازًا تاريخيًا لكندا في البطولة التي تستضيفها مع الولايات المتحدة والمكسيك.

بلغ منتخب كندا دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، التي تقام في بلده إلى جانب الولايات المتحدة والمكسيك، بعد انتصاره المتأخر على نظيره جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في أولى مباريات دور الـ32، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "سوفاي" في لوس أنجليس، مساء الأحد.

وفي الشوط الأول، سيطر المنتخب الكندي على مجريات المباراة، حيث أهدر قلبا الدفاع ديريك كورنيليوس ومويس بومبيتو فرصتين سانحتين لهز الشباك، في المقابل، تألق حارس مرمى جنوب أفريقيا، رونين ويليامز، في الحفاظ على حظوظ منتخب "بافانا بافانا" في المباراة بعدما تعرض لثماني محاولات هجومية منها أربع تسديدات على المرمى.

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وفي الشوط الثاني واصل الكنديون هيمنتهم على اللقاء، من خلال عدة هجمات، قبل أن ينجح ستيفن أوستاكيو في تسجيل هدف الانتصار الوحيد، في الوقت المضاف على عمر اللقاء، ليطلق العنان لأفراح جماهير منتخب بلاده، التي غصت بها مدرجات ملعب المواجهة. وواصل منتخب كندا تقديم مستوياته المميزة التي ظهر بها في الدور الأول، بعد أن تأهل ثانياً عن مجموعته خلف سويسرا. وصنع المنتخب الكندي، الذي يتشارك الضيافة مع الولايات المتحدة والمكسيك، التاريخ في كأس العالم لكرة القدم، بعد التأهل لدور الـ 16 (ثمن النهائي)، إذ لم يسبق له أن بلغ هذا الدور سابقاً في الحدث الكروي الأبرز عالمياً.

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